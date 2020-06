Oroscopo Branko 15 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Assistiamo a uno dei cambi di Luna più delicati, ultimo quarto in Pesci, associato alla congiunzione Marte-Nettuno, un richiamo generale alla salute. Qualche segnale di disturbo pure per voi, attenti al cibo insolito e ai luoghi che frequentate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Evidenti, concreti segnali di miglioramento nel campo della professione, ricerca di opportunità, amori, se è il caso. Ultimo quarto in Pesci è un nuovo viaggio professionale o sentimentale, preparatevi pure in famiglia alla crociera di Giove e Saturno fissata intorno al 5 luglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Forse un po’ di malinconia perché siete in procinto di lasciare qualcosa I ricordi vi assalgono, prendono forza, condizionano ogni movimento, decisione, incontro. Un’emotività che sentirete esagerata, ma in sintonia con gli aspetti diretti dai Pesci al vostro segno, ultimo quarto e Nettuno-Marte.

Oroscopo Branko 15 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Grinta e ottimismo suscita la Luna grazie a qualche notizia interessante che sa di successo professionale. Il pericolo è solo uno: dare eccessiva importanza a ciò che dicono di voi, decisioni finanziarie troppo veloci ed entusiaste. L’odierno cielo non è favorevole a nessun segno per cose affaristiche, anche se Nettuno-Marte fanno pensare diversamente. È un inganno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sono ancora risolti i problemi arrivati in primavera, ma giunge al momento giusto questa profonda Luna ultimo quarto che nasce in Pesci, segno delle vostre metamorfosi, cambiamenti, nuove navigazioni. Chiude un capitolo e apre il sipario su un nuovo periodo, sempre molto impegnativo ma più produttivo, alla fine.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi è proprio necessario: rilassatevi. Potete pure proseguire con i vostri impegni ma con calma, stato d’animo tranquillo, anche se non è facile sotto un cielo così mosso. È un mare in tempesta il segno dei Pesci, settore delle unioni, dove in mattinata avviene il fenomeno di Luna ultimo quarto, la congiunzione Marte-Nettuno, transiti legati a salute, medicina, cibo, sport.

Oroscopo Branko 15 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete capaci di impegnarvi senza risparmio quando avete un compito da svolgere, nel lavoro e in casa, ma il risultato di questo pesante sabato è condizionato da: tipo e luogo del lavoro, assistenza pratica e legale che potete avere, stato di salute, età. Marte congiunto a Nettuno è insidioso pure per i giovani, Giove per gli anziani.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi, incredibile, ma siete il segno con migliori possibilità di riuscita. Il maremoto prodotto dai pianeti in Pesci è acqua che alimenta il vostro mulino. Ultimo quarto chiude simbolicamente la fase primaverile, non allontana subito i problemi, ma rende più facile la strada.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sono settimane che le stelle tornano sullo stesso argomento: famiglia e voi. Stamattina nasce ultimo quarto in Pesci, porta nuove responsabilità ma vi libera delle preoccupazioni rimaste. Che siete un po’ in apprensione per una persona vicina, forse una figura maschile, viene fuori dalla congiunzione Marte-Nettuno, Pesci.

Oroscopo Branko 15 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La natura dei vostri rapporti con parenti stretti la conoscete solo voi, Luna ultimo quarto evidenzia situazioni e progetti come i problemi che avete con le persone vicine. Il transito interessa pure i legami di lavoro, collaboratori, soci, investitori

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nettuno è un pianeta che ha un pessimo rapporto con il denaro, lo ripetiamo spesso, eppure il mondo non parla d’altro Ma questo è dovuto a Urano e Giove in due segni di terra, Toro e Capricorno, che non vi interessano sotto questo profilo, ecco perché prendiamo Nettuno come fonte di ispirazione che può pure dare profitti, se realizzata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sole nel doppio Gemelli, Luna nel doppio Pesci, quadratura perfetta alle 8 e 24, ultimo quarto. Fase che vi mette al centro della cronaca ma influenza tutti i segni: qualcosa è finito, qualcosa passa, qualcosa deve cambiare.

