da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È il vostro momento. Per tutto quello che vi sta a cuore, vi invitiamo a mantenere il vostro spirito libero e combattivo e andare avanti senza fermarvi mai. Siete interessati, come tutti, da transiti epocali che sono ancora più evidenti in Ariete, segno che simboleggia la ripresa, l’inizio, la primavera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi attendono ottime occasioni nel campo del lavoro, carriera, affari. La fortuna è davanti alla porta di casa ma vi attende e vi accompagna pure in posti lontani, come è grande Giove nel lontano Capricorno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Scoppia una crisi nell’ambiente professionale, non per le solite corse alla poltrona, sotto c’è qualcosa di diverso, che può durare un po’. Domattina ultimo quarto di Luna in Pesci, ma l’effetto è visibile già oggi con la vicinanza di Marte e Nettuno.

Oroscopo Branko 14 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Protagonisti sul palcoscenico professionale, Luna dà la capacità di comunicare con il pubblico e realizzare guadagni. La fase calante potrebbe voler dire che qualche collaborazione o impresa si interrompe, ma non sarà un fatto negativo neanche questo. Anzi, si tratta di un’opportunità nuova, con altra gente e persino in altri posti, che alla fine porterà bene.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il matrimonio è felice, il coniuge fedele, saggio, con spiccato senso del dovere e affetto costante. Quando Venere è in Gemelli, per voi, è sempre una certezza d’amore. E quando Marte sarà in Ariete, porterà anche passione fisica alle stelle.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Come tu mi vuoi. Piuttosto che continuare o iniziare discussioni materiali, fate finta di deporre le armi, firmate l’armistizio e fatevi vedere pieni di attenzioni, affetto. Il settore del matrimonio, che è pure quello delle collaborazioni professionali, è in questi due giorni nel punto massimo della crisi, segnata da Luna ultimo quarto, Marte e Nettuno.

Oroscopo Branko 14 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I due nemici, Giove e Plutone, sono in grado di provocare tensioni in famiglia. A loro si aggiungeranno presto Marte e Saturno, quattro influssi non facili da sopportare ma ce la farete. Siete gente di carattere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Molto bene. Le nostre sensazioni sono positive anche considerando il vostro carattere, specie negli ultimi tempi siete diventati più ironici, autoironici, meno o per niente attaccati alle piccole cose quotidiane, ma avete ritrovato il gusto dell’avventura, desiderio di andare alla ricerca di cose nuove, situazioni dove esprimere le capacità lavorative e creative in modo quasi profetico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Voi gente di mondo, penalizzati nella vostra prima missione almeno sotto il profilo zodiacale: viaggiare, turisti nella vita e in amore, sempre con la bisaccia di Giove sulle spalle piena di buone occasioni. Siete un segno fortunato, altrimenti gli antichi non vi avrebbero dato Giove come guida, e viene sempre il momento in cui lo scoprite, magari dopo varie sconfitte.

Oroscopo Branko 14 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Di solito, ultimo quarto non è la Luna giusta per i nuovi incontri d’amore, ma dipende Nel vostro caso un innamoramento di questi giorni potrebbe avere conseguenze molto eccitanti nella vostra vita, e per diverse ragioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un bel momento per voi. Contatti intensi e profondi con una persona, professionali o privati, ma anche nei rapporti con l’ambiente del lavoro. Luna calante in Pesci, infatti, è molto positiva per Scorpione che governa il vostro campo del successo. E per Cancro che è il campo del lavoro, valutate razionalmente tutte le circostanze e poi lanciatevi in una delle vostre iniziative che stupiscono gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ditemi, cosa facciamo di voi? Quando troverete il vostro centro di gravità permanente? Voglio ballare con te, canta Battiato, come le zingare del deserto, Marte stuzzica l’uomo Pesci ma è Venere che si oppone alla donna, ecco perché la situazione può apparire confusa, senza conclusione concreta.

