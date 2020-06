Oroscopo Branko 13 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cala il sipario su una pagina della vita professionale e non, in ogni caso questa Luna che inizia a calare in Pesci, chiude la parte difficile dei primi mesi del 2020. Valutate tutto bene, evitate iniziative non urgenti, attenti alle scosse collettive provocate dalla quadratura Sole-Nettuno, difficile per gli organi statali.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il giorno apre con Luna agitatissima, anche i sogni della notte vi hanno impressionato, ma sono nati sotto l’aspetto, positivo per voi, Nettuno-Sole, quindi fino a domenica potete ottenere molto. Lavoro e affari, imprese e commercio favoriti da Giove e Mercurio e dalla tarda mattinata pure da Luna passata in Pesci.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ambiguità in questa ultima parte del mese zodiacale, che parte in mattinata con Luna in fase calante in Pesci, accanto al velenoso Nettuno quadrato al Sole. Il problema non siete voi ma le persone del vostro ambiente, va detto però che il transito è molto negativo per la politica.

Oroscopo Branko 13 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cambiate il corso a iniziative, progetti, programmi, imprese professionali, studio, affari, lavori in casa. Un rinnovamento, ora, è possibile e sollecitato dall’onda buona che arriva dai Pesci e investe gli altri segni d’acqua, voi e Scorpione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Segno di fuoco per eccellenza non potete gradire la grande acqua che travolge tutti. Vostro malgrado, e forse contro un’idea vincente pure secondo gli altri, dovete rivedere i contorni del piano. Specie le persone.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Per vostra tranquillità, un controllo della salute. Il mese dei Gemelli arriva oggi e domani al massimo di pressione e stress, ora pure nel privato e matrimonio. Consolatevi con l’idea che la quadratura Sole-Nettuno mette fuori pista tutti.

Oroscopo Branko 13 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi nasce uno degli aspetti astrali più ambigui per la società: Nettuno in Pesci quadrato a Sole in Gemelli, ma non è così negativo per voi. Meglio però non trattare cose professionali importanti, faccende scritte legali, affari finanziari, il rischio di perdite è alto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quel pizzico di masochista che è in ogni vero Scorpione vi permette di ricevere gli influssi di Nettuno senza alcun trauma. Anzi, l’odierno quadrato Sole-Nettuno risveglia la fantasia, la mente creativa, l’intuito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Chi vive passioni amorose nascoste deve stare attento se non vuole rischiare di essere scoperto. Le donne sono controllate da Venere, una Miss Marple che indaga su delitti del passato, l’uomo è nel mirino di Marte, che gli sta alle calcagna come l’ispettore Poirot.

Oroscopo Branko 13 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Occasioni come quelle vissute da inizio anno o che potete trovare prima dell’estate non si ripeteranno presto e spesso. Non perdete ciò che offre Luna calante in Pesci, campo delle questioni scritte e affari finanziari, insieme alla grinta di Marte e l’intuito nettuniano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nettuno è troppo spirituale per avere contatto razionale con il denaro, non ci si deve fidare, fa solo fantasticare. Porta al guadagno grazie a un lavoro continuo e originale, cosa che vi può capitare oggi con Sole e Venere in Gemelli, che vi offrono facilitazioni negate ad altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Da nove anni nel segno, Nettuno ha già cambiato il mondo e la sua azione proseguirà a lungo. ma solo una volta l’anno è in quadratura con Sole in Gemelli, succede oggi. Il transito coinvolge la società, ma per voi è importante sul piano personale, interessa i rapporti che valgono nella vostra vita e di cui avete bisogno.

