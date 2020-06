Oroscopo Branko 17 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sottoposti all’influsso di Marte, pianeta delle azioni immediate non siete fatti per fare bilanci, resoconti su voi stessi. Più bravi a fare esami agli altri, ma questa settimana, che annuncia l’estate e l’arrivo di Marte nel segno per mesi, è necessario fare un esame. Da soli, siete bravi pure come avvocati, se volete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quando si dice una bella settimana, è questa. Luna speciale per affari finanziari, questioni di lavoro, arriva domani e vi porta verso l’estate, che per voi apre con un colpo di fortuna in affari! State solo attenti a Saturno retrogrado in Acquario, torna a zero gradi e non ha più la forza di sconvolgere l’ambiente come nei mesi scorsi, ma se avete scordato qualcosa

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sole con voi fino a sabato sera, concludete la vostra stagione astrale e iniziate l’estate con il benaugurante augurio di Luna congiunta a Venere nel segno, questo amore si farà, la fortuna arriverà! Attivissima l’odierna Luna in Ariete, favorisce incontri e viaggi, Marte però non è ancora collaborativo per fare subito nuovi salti.

Oroscopo Branko 17 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Negli anni di Giove opposto, come è per voi, questioni di natura legale sono sempre presenti, nel lavoro o per cose personali (separazioni, divisioni). Controllate sempre, oggi per Luna in Ariete, poi per il lungo transito di Marte nello stesso segno, che potrà chiudere delle intese.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo il Toro siete il secondo segno che attende il ritorno di Saturno in Capricorno, sua naturale sede del lavoro e salute, ma prima di luglio festeggerete l’ingresso di Marte in Ariete, da dove oggi vi guarda Luna intraprendente e amica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi siete svegliati presto, come sempre nei giorni di viva speranzao preoccupazione. Speriamo di trovarvi ottimisti perché la settimana, che pur presenta incognite nel rapporto stretto, professionale o intimo, parte con una Luna che agisce concretamente e si conclude con Sole e Luna nuova in Cancro, mentre è sempre più vicino Marte positivo.

Oroscopo Branko 17 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’agitazione che apre la settimana è provocata dall’opposizione di Luna quadrata a Giove e Mercurio, contrasti da tener presenti nel caso di transazioni finanziarie importanti. Per spese non pensiamo al carrello del supermercato, dovete stare attenti che quanto vi viene detto venga poi rispettato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ognuno di noi ha la sua stagione preferita, a prescindere dal giorno di nascita. Ma non sempre siamo seguiti dalle stelle, dai loro influssi. Invece sabato 20, il Sole alza il sipario sull’estate, oggi con Luna in Ariete annuncia che la vostra sarà una stagione di fuoco, passionale, davvero eccezionale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se c’è qualche problema con l’altro sesso, Venere si oppone dal doppio Gemelli. Quindi interessa uomini e donne, tornate a parlare sotto questa bella Luna in Ariete, che anticipa altri transiti molto più attivi per amore e lavoro.

Oroscopo Branko 17 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Aspettiamo in molti il ritorno di Saturno in Capricorno (luglio), solo lui può rimettere un po’ d’ordine e razionalità nel sistema. Guardate cosa ha combinato sotto questo rapido blitz in Acquario, va detto però, che era male assistito da Marte e Urano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sembra un volo acrobatico, visto che il vostro segno è in rapporto con viaggi per aria, il cielo della settimana. Certo positiva per l’attività. Mercurio in Cancro è nel punto giusto per questioni d’ufficio e domestiche, negozi e laboratori, bar, ristorazione

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’estate inizia quest’anno 16 minuti prima della data tradizionale, prima della mezzanotte di sabato 20. Il giorno dopo Sole e Luna si congiungono in Cancro e nasce Luna nuova. in quel momento voi ripartirete verso la montagna incantata chiamata successo, famiglia, amore.

OROSCOPO BRANKO 16 GIUGNO 2020