Paolo Fox oroscopo 15 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): hai una scarsa energia ma questo non deve preoccuparti piu’ di tanto. In realta’ sono stati talmente eccessivi sforzi delle ultime settimane che e’ normale vivere anche un giorno sottotono. Poi ricordo sempre che non tutto quello che hai fatto negli ultimi due anni e’ andato bene; c’e’ addirittura chi deve risolvere un problema legale, finanziario.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo e’ uno dei segni che in questo martedi puo’ fare di piu’: abbiamo la Luna nel segno, una Venere molto importante, e quindi i sentimenti sono da prediligere! In realta’ in famiglia puo’ esserci stata qualche burrasca nelle relazioni di lunga data, possono essere nate delle preclusioni, pero’ tu sei il segno della famiglia, e quando ti innamori, a meno che non succedono cose gravi, e’ difficile che tu possa cambiare idea!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai una bella vitalita’, cosi come i segni Ariete e Pesci, puoi sconfiggere un problema, puoi cercare di risolvere una situazione tuo favore. Poi non ci dimentichiamo che tra qualche settimana Venere sara’ proprio nel tuo segno, e questo mi fa credere che Aprile e Maggio saranno mesi di buone risposte. A livello d’amicizia e d’amore, non sottovalutare eventuali nuovi incontri!

Paolo Fox oroscopo 15 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi rimettere in ordine la tua vita, in certi casi addirittura partendo da zero. Tutto questo da una parte e’ sicuramente faticoso ma dall’altra potrebbe persino entusiasmare. Questa giornata di martedi alimenta buone speranze: sei hai un buon rapporto d’amore, specialmente nei rapporti coi segni Leone e Vergine puoi costruire qualcosa di piu’!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se gia’ da qualche mese ha problemi d’amore, se a Febbraio hai gia’ vissuto un momento di forte incomprensione, in questa seconda parte di Aprile potrebbe ripresentarsi qualche conflitto. Quindi, il vero problema delle prossime giornate non e’ tanto legato alle nuove storie o alle relazioni ‘spartane’, quanto alle storie che nel recente passato hanno gia’ vissuto dei conflitti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti do ‘cinque stelle di forza’ perche’ non solo hai una grande capacita’ costruttiva, pragmatica, ma sei anche uno dei segni che in questa seconda parte di Aprile puo’ ottenere di piu’, perche’ avremo Venere molto interessante e a breve anche Mercurio. In particolare gli ultimi dieci di Aprile funzioneranno bene!

Paolo Fox oroscopo 15 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Inizi a farti largo tra tante incomprensioni! Per essere chiari, fino a qualche giorno fa avevi molte opposizioni planetarie, ora anche il Sole e’ opposto ma Venere non lo e’ piu’, quindi si fa largo una luce che puo’ iniziare a darti quei buoni presupposti che saranno utili per una sorta di vera e propria ricostruzione della tua vita. Anche sul lavoro, se c’e’ stata una sosta si ripartira’ dalla fine di questo mese.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni sei piuttosto agitato! Quando vedi che le cose non vanno, quando senti che ci sono persone che remano contro di te, inevitabilmente vorresti reagire. Qui ci sono due comportamenti molto diversi: ci saranno alcuni che potrebbero arrabbiarsi molto, altri che semplicemente si metteranno da parte, non perche’ sono tranquilli ma perche’ vorranno arrabbiarsi meno!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nonostante il tuo sia il segno dell’avventura, dell’azione positiva, in questi giorni c’e’ una sorta di piccola malinconia che ti coinvolge e confina con il nervosismo! A mio avviso questo e’ frutto di un Marte opposto che genera qualche scontro

Paolo Fox oroscopo 15 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Preparati ad una bella rimonta perche’ in questo martedi c’e’ una Venere importante a cui dal giorno 19 si associera’ anche un buon transito del Sole! Quindi, possiamo dire che entro pochi giorni torna una buona serenita’, o quanto meno, se ci sono dispute in corso si potra’ riparare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni sei molto nervoso, molto stanco, forse anche un po’ preoccupato per il futuro. Alcuni segni vivono nel presente, altri vivono nel passato, tu vivi nel futuro! Anche se affronti i problemi legati al quotidiano vuoi e devi sempre avere un’idea nuova, devi sempre pensare di poter evadere, di avere una sorta di scappatoia da una realta’ che spesso e’ priva di stimoli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Alcuni legami si sono ossidati, soprattutto quelli con Gemelli e Vergine, e poi adesso avresti bisogno di un sorriso, di contatti ‘effimeri’! In realta’ puoi essere un po’ preoccupato per quello che potra’ accadere a Maggio, quando alcuni rapporti di lavoro dovranno essere modificati.

PAOLO FOX OROSCOPO 14 APRILE 2021