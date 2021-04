Oroscopo Branko 14 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 aprile 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il ritmo di vita s’intensifica, ma non dimenticatevi di voi stesso in questo vortice di azione. Sentirete il bisogno di stare da soli e avrete una reale necessità spirituale di riconcentrarvi su voi stessi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Oroscopo Branko 14 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Scoprirete alcune verità tra chi vi circonda, saranno difficili da accettare ma una benedizione sotto mentite spoglie. Siete in forma sempre migliore. Tutto ciò che dovete fare è prevedere le conseguenze e spendere la vostra energia in modo efficace.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dovrete fare prova di perseveranza e rallentare il ritmo per riuscire a liberarvi dalle limitazioni. Evitate argomenti tempestosi che minano la vostra energia. Ne verrete a capo, non dubitatene mai. La meditazione potrebbe essere un buon modo di ricaricare le batterie.

Oroscopo Branko 14 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro senso dell’umorismo farà miracoli nell’evitare conflitti. Attendete qualche giorno prima di tornare alla serietà. Attenti a non strafare fisicamente. Avete bisogno di rilassarvi per essere in grado di concentrarvi sui vostri obiettivi principali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Un insopprimibile bisogno di azione vi porterà a prendere alcune decisioni improvvise ma siate obiettivi nelle vostre scelte. Avreste bisogno di recarvi in campagna per un paio di giorni, siete oberati di lavoro e il morale ne risente. Dedicate un po’ di tempo solo a voi stessi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete. La vostra voglia di progredire vi rende combattivi. Affermate le vostre opinioni, siete sulla strada giusta

Oroscopo Branko 14 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È il momento di appianare un disaccordo. Sarete in grado di trovare le parole giuste senza dare l’impressione sbagliata. Siete a basso contenuto di vitamine e minerali e avrete bisogno di rimettervi in riga, ma non è grave. Fatevene una ragione.

