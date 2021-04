Oroscopo Branko 15 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 aprile 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Senza troppa fatica, oggi puoi essere il re della dissimulazione. Non c’è neanche bisogno di portare una maschera o un costume! Gli altri ti vedranno nello stesso modo in cui tu vedrai te stesso. Se vuoi mostrarti come qualcuno sopraffatto dagli impegni, nessuno ti darà del lavoro in più. Ma fai attenzione!

Oroscopo Branko 15 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie. Non è facile tornare con i piedi per terra, eppure è esattamente quello di cui hai bisogno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva.

Oroscopo Branko 15 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia

Oroscopo Branko 15 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

OROSCOPO BRANKO 14 APRILE 2021