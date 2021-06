Paolo Fox oroscopo 12 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 12 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): c’e’ ancora una buona energia che coinvolge il tuo segno, pero’ devo dire che tra venerdi e domenica potrebbe ritornare qualche piccolo ‘acciacco’, qualche problema. La sfida che devi cercare di superare e vincere, la sfida piu’ importante, e’ quella che riguarda l’amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ un fine settimana migliore, che regala buone potenzialita’! Invito tutti quelli che hanno avuto dei problemi in passato a vivere con piu’ tranquillita’ tutte le relazioni. Venere e’ tornata attiva!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai ancora una grande curiosita’! Con Luna e Mercurio nel segno assieme ad un Marte attivo gia’ da venerdi, arriva una nuova ‘fonte’ di energia grazie ad un cielo cosi interessante! In questo momento non dovresti sottovalutare neanche l’amore

Paolo Fox oroscopo 12 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi perdere di vista l’occasione che puo’ capitare nel prossimo fine settimana per vivere al meglio un sentimento. Le stelle indicano questo: mi raccomando! Quindi, se ti chiudi in casa non succede nulla ma se c’e’ una persona che ti interessa cerca di organizzare un incontro

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai per vincere una grande sfida! Il tuo e’ un segno che si prepara alle sfide con grande forza: tu riesci a superare gli ostacoli non solo perche’ vuoi primeggiare ma anche perche’ hai grandi capacita’ personali. Questo e’ un cielo che invita solo ad un po’ di prudenza per quanto riguarda il denaro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei ancora molto infastidito: sono ormai 24 ore che c’e’ questo contrasto, che c’e’ questa tensione che riguarda i rapporti con gli altri, le relazioni interpersonali. Forse c’e’ anche un problema di contratti, di accordi, possibili multe, dipende dalla tua eta’.

Paolo Fox oroscopo 12 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vivi un periodo di grandi novita’ ma bisogna avere complici attorno: da solo non ti va di fare le cose, tu hai bisogno di confermare le tue azioni grazie anche all’impegno delle persone che ti vogliono bene. Se c’e’ un dubbio d’amore, bisogna stare un po’ attenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mi auguro che tu faccia qualcosa di divertente, che tu sia in contatto con persone carine. Lo so che sei sempre molto nervoso, forse scontento, ma ho ricordato che ‘nasci’ con Marte nel tuo cielo e quindi il pianeta delle sfide spesso ti innervosisce

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ un’altra giornata di caos! Ora non e’ detto che sia tu a provocarlo magari devi semplicemente cercare di organizzare la tua vita in maniera diversa. Ma ci sono tensioni, ci sono piccole complicazioni. Luna e Mercurio in opposizione parlano di un momento di stanchezza che riguarda anche la vita di tutti i giorni.

Paolo Fox oroscopo 12 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nel prossimo fine settimana in arrivo sara’ il caso di stare un po’ attenti alle relazioni che possono essere piu’ in conflitto. E cioe’ quelle coi segni Ariete, Bilancia e Cancro, perche’ ci sara’ una sorta di dissonanza planetaria che andra’ vissuta con attenzione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che e’ arrivato il momento della riscossa, senti che in qualche modo e’ necessario anche cambiare pelle, spingere le emozioni piu’ grandi, forse anche cambiare vita! Se prima hai accettato tutto in maniera passiva, da queste ore, con Marte che andra’ in opposizione, salira’ improvvisamente un po’ di rabbia

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sembri un po’ sotto pressione, sembri un po’ agitato, poi da venerdi Venere e Marte saranno in buon aspetto. Cerca di dimenticare il passato, specialmente se e’ stato fonte di gravi disagi, e ricorda che tra venerdi e domenica puo’ rinascere una speranza

PAOLO FOX OROSCOPO 11 GIUGNO 2021