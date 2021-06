Paolo Fox oroscopo 11 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): sei in pieno recupero: la Luna e’ favorevole assieme a Mercurio! Parlo di una ripresa che riguarda la vita professionale, che riguarda la vita di tutti i giorni, mentre l’amore mi sembra ancora un po’ sottoposto a stress.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questi giorni resti fedele al tuo motto e forse anche al mio consiglio, e cioe’ ‘fare meno, fare meglio’! Non e’ il caso di lasciarsi andare ad inutili discussioni. Stai cercando un po’ di tranquillita’, cosa non facile, ma devo pensare che questo cielo rimette in discussione solo gli amori piu’ complicati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): quando tu sei cosi curioso vuol dire che stai ‘vivendo bene’; sei curioso di sapere come andra’ a finire una storia, sei curioso di vivere un’emozione nuova! E poi da venerdi avremo anche Marte favorevole.

Paolo Fox oroscopo 11 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se vuoi chiarire una certa questione d’amore o semplicemente vivere meglio un sentimento, dovresti puntare sul prossimo fine settimana! Voglio ricordare che tutte le storie che nascono adesso sono importanti anche se part-time.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Senti che e’ necessario agire, fare qualcosa di nuovo. Sei un po’ in contrasto con i tuoi stessi sentimenti: spesso ti innamori di persone poco chiare perche’ vuoisempre metterti alla prova! Inoltre, se una persona ti sfugge e’ proprio quello il momento in cui la desideri di piu’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 48 ore sarai molto nervoso: se un accordo non si e’ concluso, se ci sono persone che continuano a rimandare una decisione, se tu stesso non hai le idee chiare, potresti vivere un momento di forte nervosismo.

Paolo Fox oroscopo 11 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Senti che e’ arrivato il momento di reagire ma anche di rinnovare la tua vita! Questo e’ un cielo di forza se si esclude qualche dubbio che riguarda l’amore. non e’ detto che tu sia in crisi pero’ in questo periodo le tue idee non sono quelle del partne. Se lavori co partner c’e’ chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): io credo che tu senta questo come un periodo di rivalsa e che tu sia anche molto lontano quel momento di disagio che hai vissuto tra fine Aprile ed inizio Maggio. Certo, un po’ di tensione si fa sentire, ma questo e’ normale

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sono due giorni in cui un ritardo, una cattiva notizia, un fastidio di varia natura, potrebbe essere piu’ difficile da superare. Anche se tu sei una persona che sa come fare quando ci sono problematiche da affrontare, fai attenzione alle parole!

Paolo Fox oroscopo 11 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo periodo sei molto dubbioso per quanto riguarda le relazioni d’amore, e’ chiaro che non ci sono per forza di cose momenti di grandi difficolta’. non e’ detto che ci sia una separazione, ma in questi giorni sei comunque molto pensieroso. Il partner potrebbe dire che sei lontano con la testa!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dopo tre giorni pesanti, in questo mercoledi ritrovi finalmente una buona grinta. Stai iniziando una nuova vita o magari semplicemente vuoi fare nuovi progetti, ma e’ da sabato scorso che ti senti frastornato, nervoso. E naturalmente questo puo’ pesare anche nelle relazioni con gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Torni a vivere qualche piccolo conflitto interiore o con l’ambiente. Nonostante questo Giugno sia un mese di recupero rispetto ai mesi passati, c’e’ da dire che mercoledi e giovedi possono diventare giornate complesse, possono rivelare qualche dubbio nella tua vita.

