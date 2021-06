Oroscopo Branko 10 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 giugno 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Oroscopo Branko 10 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Alcuni consigli esterni vi rassicureranno su convinzioni che avete. Non vi resta che agire di conseguenza. Siete in buona forma, continuate lo sforzo che state facendo con il cibo e tutto andrà meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi farebbe bene approfittare semplicemente dei piaceri che la giornata di oggi vi offre senza sentirvi in colpa. Disponete di più forza interiore e siete sempre più in forma, sono entrambi ideali per procedere con le vostre attività pratiche o domestiche.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Trarrete vantaggi da una piacevole atmosfera accogliente, dove l’umorismo avrà un ruolo dominante. Attendete un altro giorno prima di approfondire le conversazioni. Sarebbe una buona idea migliorare la circolazione facendo sport o prendendo una boccata d’aria fresca.

Oroscopo Branko 10 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete completamente presi da pensieri e sogni ad occhi aperti, e sarete totalmente ispirati a realizzarli. Avete fatto troppo, la stanchezza può giocare brutti scherzi. Prendete tempo per un po’ di pace e tranquillità per ricaricare le batterie

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra gentilezza e il buon umore vi porteranno fortuna, ci sono prospettive di fare nuove amicizie. La vostra impazienza vi rende temerari… siate misurati nei vostri rapporti. Pochi giorni di riposo sarebbero una buona idea.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Oroscopo Branko 10 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): State per entrare in una nuova fase, in cui la vostra vita affettiva porterà più soddisfazioni, siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando la vostra energia, quando in realtà ne avreste bisogno. Isolatevi un po’ e cercare di essere più ottimisti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete più sulla difensiva del solito. Non mescolatevi con chiunque e mantenete la calma. Sforzo mentale, irrequietezza, bisogno di azioni costruttive: questi sono tutti motivi che possono causare un’immensa stanchezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Nella banalità della vita quotidiana, vivrete situazioni che aprono le porte a dimensioni superiori. La mancanza di concentrazione potrebbe portarvi a commettere errori, rallentandovi e lasciandovi indietro. Lasciate andare.

