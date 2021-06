Oroscopo Branko 11 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un’occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va.

Oroscopo Branko 11 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Oroscopo Branko 11 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo periodo hai la tendenza a brillare in società, e questo sicuramente attira non pochi complimenti se non addirittura dell’ammirazione. Tutti sono felici di conoscerti e di avere la possibilità di divertirsi con te.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti è difficile riporre le speranze che avevi per oggi, ma adesso sei obbligato a passare oltre i tuoi desideri. Purtroppo, in questo momento la realtà ti sembra un concetto molto sfocato, e tu sei più impaziente del solito.

Oroscopo Branko 11 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci mettereanno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno.

