Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si parte con la Luna nel segno in una giornata che dal punto di vista della forza non ha nessuna privazione! Pero’ c’e’ da dire che in questo momento sei piuttosto arrabbiato, quindi quest’energia, questa aggressivita’ potrebbe essere riversata in amore, in famiglia o contro quelle persone che non riescono proprio a capirti. In questo fine settimana bisogna stare attenti nelle relazioni sentimentali che nel recente passato hanno mostrato la corda.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La settimana si chiude in maniera tranquilla. Se c’e’ una persona che deve incontrare oppure se vuoi congegnare, programmare un evento, conta sulla giornata di domenica. Certo, al momento e’ molto importante stare attenti al denaro perche’ e’ probabile che non siano arrivati soldi che ti dovevano oppure che ci siano state troppe spese. Ma dal giorno 20 si recupera moltissimo da questo punto di vista e non solo!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi iniziare a sperare in qualcosa di meglio! Il periodo piu’ importante arriva alla fine dell’anno, pero’ evidentemente tra Agosto e Novembre puoi mettere in chiaro tante questioni che riguardano anche il lavoro, si puo’ uscire da una problematica professionale non del tutto vincente. In ogni modo ti vedo piu’ tranquillo; se penso a come stavi agli inizi dell’anno mi sembra che comunque adesso tu abbia una visione piu’ chiara del futuro.

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In queste 24 ore sei molto combattivo ma anche molto nervoso al punto che questo sabato potrebbe portare anche tensioni. Forse piu’ semplicemente ti manca una persona: ho gia’ spiegato che l’entrata di Venere nel tuo spazio zodiacale non solo comporta una maggiore forza in amore, ma anche una maggiore volonta’ di ricucire un sentimento, magari di incontrare una persona che possa essere di riferimento per il tuo futuro. In questo sabato, inoltre, c’e’ tanto da fare ma domenica si recupera.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sconsiglio vivamente di fare il passo piu’ lungo della gamba perche’ anche se fino a Novembre ci sara’ una apparente tranquillita’, a Dicembre dovrai fare i conti con spese vere. Quindi, se c’e’ un passo da fare nel lavoro, cerca di fare quello che porta maggiore serenita’. Gli azzardi non sono consentiti! In amore, invece, e’ un periodo tranquillo, forse troppo! Avresti bisogno di qualcosa di piu’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Superato il periodo piu’ pesante legato alle giornate di mercoledi e giovedi, quando ci sono stati anche dei piccoli fastidi fisici, in questo weekend puoi contare su un netto recupero. Punta molto sulla giornata di domenica perche’ potrebbe essere molto interessante per le relazioni, per i rapporti veri. E’ iniziato un bel transito, Giove e Saturno sono favorevoli; ecco perche’ bisogna pensare a questo come ad un periodo di evoluzione, ad un periodo creativo e fertile!

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei ancora sottoposto a grande stress! Questa e’ una fase astrologica che finira’ molto presto, pero’ bisogna dire che da qui a Ottobre ci saranno dei cambiamenti di lavoro e forse anche di mansioni, di ruolo,di rapporti con una societa’ che potrebbero spiazzare. Forse dovrai rinunciare a qualcosa. Ci sono mille cose da fare, molti accordi da completare, e questo puo’ portare una forte ansia, perche’ pensi che sia facile commettere un errore!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei alla ricerca di un po’ di tranquillita’: sabato e’ un giorno interessante mentre domenica sara’ un po’ piu’ pesante. Al momento devi in qualche modo cercare di pensare alle persone che ti vogliono bene! E spero che tu sia ripagato di questo amore che riesci a dare agli altri. In questo fine settimana c’e’ un po’ piu’ di agitazione da stasera, ma posso dire che questo sabato e’ una giorno valido anche per fare progetti in vista del futuro!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Con Luna, Mercurio e Marte favorevoli, in questo momento non conosci sosta, pero’ mancano delle soluzioni oppure stai pensando ad un programma, ad un progetto che partira’ da fine Settembre, inizio Ottobre. Purtroppo ti ritrovi a fare tutto da solo non perche’ tu sia circondato da persone cattive, ma semplicemente perche’ hai delle idee talmente originali che pochi possono capirle e condividerle!

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): spero che venerdi non ci siano stati momenti di forte tensione nella tua vita, che non ci sia stato un momento di grande collisione in amore, perche’ le prossime tre settimane portano una lontananza fisica o psicologica o magari i sentimenti possono essere messi alla prova. Ti trovi in una situazione di grande agitazione per cio’ che concerne il lavoro, perche’ alcune situazioni nuove non sono ancora decollate e questo potrebbe incidere anche nei rapporti interpersonali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Peccato che al momento il tuo unico cruccio sia proprio quello finanziario, anche perche’ senti una grande stanchezza che non comporta la possibilita’ di fare molto. E poi se qualcuno ti doveva del denaro, e’ probabile che non sia stato versato. Al momento credo che sia molto importante rivedere la propria vita in maniera molto razionale, perche’ e’ inutile fare progetti campati in aria se poi non ci sono risorse concrete per andare avanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Si viaggia verso un fine settimana importante. Gia’ questo sabato e’ valido, poi domenica avremo Luna e Venere favorevoli. Da giorni dico di rivalutare la famiglia e di stare accanto alle persone che si amano, perche’ il lavoro puo’ essere fonte di qualche dubbio. E poi ricordo che da fine mese ci saranno trattative un po’ estenuanti: a fronte di un accordo da rinnovare potresti ricevere meno soldi oppure dovrai combattere per superare un’ingiustizia.

