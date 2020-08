Oroscopo domani 9 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 9 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La giornata si prospetta scorrevole e potrebbe comportare spostamenti che saranno soddisfacenti. Parlare con le persone con più esperienza potrebbe farvi capire che forse i vostri eccessi sono dannosi. Darete un calcio al vespaio per trovare un cammino insidioso. La vostra rapidità nel ragionare vi salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune tentazioni malsane intorno a voi che non dovete sottovalutare… Concentratevi sulle vostre reali esigenze emotive.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dica. Avete un forte desiderio di assumervi da soli il vostro bisogno di sicurezza. State attenti a non isolarvi troppo. Il vento soffia contro di voi nella sfera sentimentale. Non cercate di forzare la situazione, anche se inconsapevolmente! I vostri dubbi sono infondati, mantenete la calma.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non cercate di essere chi non siete. Siate genuini senza falsi pretesti. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo che vi è indirettamente imposto dal vostro entourage. Rendervi utili vi darà energia. Scoprirete alcune verità inaspettate tra chi vi circonda. Siate discreti e eviterete discussioni in futuro. Potrete raggiungere l’obiettivo che vi siete prefissati, ma non compromettete le occasioni muovendovi troppo in fretta. Prendete in considerazione il fatto che il vostro partner potrebbe opporre resistenza.

Oroscopo domani 9 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri! Vi sentite pieni di energia che vi spinge a fare qualcosa di costruttivo. Date l’esempio senza forzare gli altri. Il vostro fascino in aumento vi faciliterà nell’ottenimento di successo, finché continuerete a procedere, le vostre iniziative saranno sostenute, fatevi accompagnare dai vostri cari e fate accadere le cose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni. Non avrete modo di rimpiangere il poco di tempo che avete. Le vostre azioni procedono velocemente, buttatevi! La vostra sfera emotiva sta diventando sempre più stabile e avrete una pace interiore. Questo vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti comuni di coppia. Parlatene ed accertatevi dei fatti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti sarà chiamata in causa. Fareste meglio ad essere aperti a diverse opzioni che si presentano a voi. Le vostre emozioni represse possono influenzare la digestione – siate sicuri di evitare cibi piccanti. Alcune vostre pareti interne crolleranno oggi. Otterrete la massima soddisfazione dalle vostre relazioni con i vostri cari. Le vostre esigenze amorose sembreranno troppo pesanti al vostro partner. Ciononostante, non tenete il broncio, siate pazienti. L’amore e l’amicizia saranno legati durante nuovi incontri, uscite con amici.

Oroscopo domani 9 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra sincerità e integrità vi permetterà di evitare di cadere in una trappola. Qualunque cosa accada, siate voi stessi. Sarete più ricettivi agli altri del solito e questo vi causa un affaticamento nervoso. Passate un po’ di tempo da soli per un breve periodo, per consentire di concentrarvi su voi stessi. Sarete soddisfatti di aver trovato alcune informazioni utili per procedere favorevolmente nei vostri progetti. Non tergiversate nel mostrare i vostri desideri… Presentate le cose in modo disarmante e ottenete successo più facilmente, così come le nuove conquiste. Rimanere naturali sarà il vostro asso nella manica!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete molto spazio per la libertà di espressione oggi e ci sono alcuni vincoli che non sopporterete più. La vostra mente è oberata di lavoro e avrà bisogno di un periodo di riposo e un po’ di calma – prendete un po’ di spazio e mangiate verdure. Dovrete imporre un limite di durata ai vostri progetti per assicurarvi che procedano bene. Guardate il lungo termine e sfruttate al meglio il presente. Non è tutto nero… Non rinunciate solo perché il vostro partner è riluttante, potreste riuscire a convincerlo la prossima volta. Forse non è così resistente al dialogo come pensate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Proiettate i vostri desideri sugli altri. Non è il momento di lanciarsi in discussioni. Sarebbe un bene trascorrere un po’ di tempo senza pensare al presente. Siete sovraccarichi. Troverete difficile prendervi sul serio oggi ma questo sarà molto apprezzato da chi vi circonda. Vi sentirete più sereni. Questo è il momento per prendere le distanze e rivedere gli eventi delle ultime settimane.

Oroscopo domani 9 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le scelte che fate oggi saranno più importanti che mai. Guardate il futuro e il modo in cui vi giungerete. Siete in ottima forma, ora dovete solo imparare ad anticipare le quantità energetiche che alcune attività richiedono. Il vostro spirito avrà un effetto molto positivo sul vostro rapporto. Questo entusiasmo sarà benefico. Avrete più che mai bisogno di riconoscimento dal vostro partner, per dimostrare che siete un essere seducente. Se siete single, avrete la possibilità di rassicurarvi su questo punto! Siete decisamente affascinanti oggi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze, ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi. Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. Le rimesse in discussione spontanee sono un bene per tirarvi su di morale. Aspettatevi alcune scoperte e siatene assolutamente entusiasti! Sono in vista dei momenti passionali e dovreste buttarvi senza fare concessioni se non volete avere rimpianti. Cogliete l’attimo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non sforzatevi ad adottare un ruolo che non vi si addice. La vostra genuinità è la vostra migliore risorsa oggi. Salvate la vostra energia a buon fine. Fareste bene a sbarazzarvi dallo stress riprendendo l’allenamento fisico. Dovreste seriamente prendere in considerazione il vostro desiderio di partire o vi ritroverete con un cattivo umore. Incontri casuali vi faranno mettere in discussione alcuni aspetti della vostra vita sentimentale. Non fatevi prendere troppo la mano però, parlate con un amico. Vedrete le cose in modo più chiaro alla fine del mese.

