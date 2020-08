Oroscopo domani 8 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 8 agosto 2020

da mio-oroscopo-del-giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate. I sogni saranno più belli della realtà… Chiedere una tregua dalle vostre battaglie non può fare alcun danno. Sarà importante per voi esprimervi in modo costruttivo con il vostro partner. La vostra razionalità vi permette di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai diventando sempre più efficaci, tralasciando tutto ciò che è inutile. La passione vi porta a bruciare la vostra energia, quindi moderate le pulsioni e evitate di spingervi al limite. Siete in uno stato emotivo elevato e sarebbe un bene esplorarne la vera ragione. Siete condivisi tra il bisogno di stabilità e di sicurezza emotiva e il vostro inesorabile bisogno di passione. Non crediate che sarete costretti a sacrificare uno dei due! C’è un’altra via…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio. Vivrete delle situazioni molto piacevoli. Avrete uno stato d’animo combattivo e determinato nel raggiungere i vostri obiettivi. Andate e prendete. Se vi trovate in una situazione preoccupante, avrete la possibilità di vedere le cose più chiaramente e di dissipare i dubbi che hanno albergato in voi per settimane. Siate attenti.

Oroscopo domani 8 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Con buon umore e più rilassati, il vostro ottimismo è di grande attualità… Ideale per appianare i conflitti. Siete in forma e saprete trasformare questo a vostro vantaggio. Tuttavia, è necessario fermarsi prima di esaurirvi completamente. Non vedete l’ora che vi venga chiesto di esprimere la vostra opinione… Chi vi circonda vi ascolterà, senza dubbio. Spazzate via le cose del passato che vengono ad ostacolarvi oggi e sarete in grado di andare avanti nella vostra vita amorosa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza. La giornata di oggi sarà colma di lezioni da imparare. Raggiungerete un ulteriore traguardo sulla via della comprensione. Non rimuginate sui pensieri neri in questo momento. Le frustrazioni potrebbero trasformarsi in speranze costruttive se tenete le vostre emozioni sotto controllo. Metterete spontaneamente ordine nelle cose con il vostro partner!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete pronti a fare concessioni oggi. Il perdono vi farà favorevole. Datevi tempo, avete la tendenza a precipitare le cose. Non lasciatevi sopraffare da chiodi fissi, avete bisogno di vivere nel presente. Avrete alcune piacevoli opportunità oggi. Non sdegnatele o ve ne pentirete! Di umore romantico, sorprenderete il vostro partner. Fidatevi del vostro istinto e non ponetevi limiti. Accettate che sia il vostro cuore a custodire la verità, seguite le sue vibrazioni.

Oroscopo domani 8 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete più tattici del solito e vi si darà fiducia, non abusatene. Momenti di relax vi permetteranno di rilassarvi, ne avete bisogno. Cercate di evadere con l’arte, le mostre, ecc. … Non sforzatevi a recitare, essere veri sarà la vostra migliore possibilità di successo di oggi. Questo è il momento ideale per esprimere i vostri sentimenti più profondi e le vostre emozioni, per parlare dei vostri ideali. Accantonate il vostro ??orgoglio… Ne uscirete più forti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se agite in modo semplice, sarete in grado di gettare le basi per i vostri obiettivi. Buttatevi. Dovreste migliorare il tono muscolare. Il vostro altruismo vi ha un po’ preso la mano. Riposate e pensate un po’ di più a voi. Le vostre preoccupazioni sono notevoli ti impedisce di muoversi nella giusta direzione. L’arrivo del post vi permetterà di risolvere il problema. Avete tendenza a scoraggiarvi dal contrasto tra sogno e realtà. La vostra mancanza di ottimismo v’impedisce di vedere le cose in modo chiaro. Lasciate che questi sentimenti passino, non durerà… È necessario agire gradualmente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete modo di stabilire contatti utili e sarebbe un bene dedicare loro tempo nei dettagli. Il sovraccarico mentale inizia a fare capolino e sarebbe opportuno tenerne conto ora, prima di esserne completamente sopraffatti. Sarete in grado togliervi da una brutta situazione senza alcuna difficoltà e sarete fieri della vostra performance. Potrete dedicare la maggior parte delle vostre energie nella tessitura di una rete protettiva per il vostro rapporto. È necessario fermarvi in tempo, prima che vi isoliate dal resto del mondo. Il vostro partner non lo apprezzerebbe.

Oroscopo domani 8 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete pronti a fare concessioni oggi. Il perdono vi farà favorevole. Datevi tempo, avete la tendenza a precipitare le cose. Non lasciatevi sopraffare da chiodi fissi, avete bisogno di vivere nel presente. Sarete più selettivi nelle vostre relazioni e il vostro istinto non vi abbandonerà. Vi preparate per un futuro migliore. Le vostre paure vi impediscono di essere spontanei come vi piacerebbe essere e il vostro partner potrebbe criticarvi per questo. Siate più assertivi, le vostre paure sono infondate!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. Avvicinatevi al calore della vostra casa, ai vostri veri amici e alle vostre radici. Farete da contrappeso alle vostre fantasie. Implacabili pulsioni vi esortano a consumare l’amore a dismisura. È tutto sereno senza nuvole in vista nella vostra vita sentimentale! Seguite il vostro cuore e non perdere tempo con inutili dubbi e paure.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete bisogno di evadere dal quotidiano, ciò che vi porterà fortuna! Ci sono nuove conoscenze in vista. Controllate meglio la vostra emotività, guadagnerete energie, la vostra salute migliorerà, e sarete in misura di gestire ogni riserbo. Avrete tante opportunità per distinguervi. Non ha senso farne un grande affare. Mantenete il senso delle proporzioni. La vostra capacità di fare sacrifici a favore di chi vi circonda sarà utile. Vi permetterà di creare legami emotivi di lunga durata.

