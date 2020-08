Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si festeggia l’ingresso della Luna nel tuo segno, tema dominante del fine settimana. In questa giornata c’e’ una bella carica, c’e’ una grande voglia di fare, ci sono anche tante persone che in questo periodo potrebbero darti una mano a risolvere un problema personale. Luna e Mercurio in ottimo aspetto possono indicare anche buone notizie di lavoro, per ora pero’ solo diciamo solo ‘immaginate’, nel senso che si parla di qualcosa che poi andra’ a compimento in autunno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi vivere un fine settimana importante, interessante: c’e’ da dire che questa situazione astrologica e’ un po’ particolare per le questioni di soldi e per le questioni riguardanti la casa, poi in questo momento devi anche capire cosa sta accadendo dentro di te, perche’ non ti sta bene quasi nulla! E qui riporto la mente alle giornate di lunedi e martedi, quando per vari motivi ti sei arrabbiato o comunque hai visto un po’ piu’ di caos attorno a te.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo fine settimana sara’ importante stare accanto alle persone che ami di piu’. Ricordo che senza far nulla non sai stare: questo e’ un periodo che molti dedicano alle vacanze, e se in questi giorni ti trovi in posti troppo isolati e sperduti stai male! Molti di voi preferiranno continuare a lavorare perche’ devono recuperare i danni della prima parte dell’anno. Avresti bisogno di un po’ di supporto ma dalla famiglia spesso ci sono provocazioni!

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se una persona che ami e’ lontana devi cercare di avvicinarla. Questo mese di Agosto potrebbe indurre quelli che vivono una storia da tanto tempo a confermarla, magari anche pensare ad una convivenza, ad un matrimonio, a qualcosa di bello da organizzare. Anche senza arrivare a questo, possiamo dire che questo e’ un bel cielo per le relazioni occasionali mentre per il lavoro ci sono blocchi. In particolare in questo periodo non ti stanno bene i termini di un accordo, di un contratto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): devo ricordare che Saturno da fine anno sara’ in un transito ‘polemico’, quindi ora e’ importante pensare al lavoro, iniziare dei cambiamenti, pero’ bisogna farlo essendo sicuri di quello che si guadagna, perche’ il vero problema del momento e’ proprio questo, bisogna stare attenti alle questioni finanziarie!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Prima parte della giornata sottoposta a stress, a momenti di stanchezza, come probabilmente e’ gia’ capitato mercoledi e giovedi, ma il pomeriggio sara’ migliore. Posso dire, tra l’altro, che in queste 24 ore di venerdi Venere inizia un transito molto bello: e per molti di voi questo rappresenta l’occasione per risvegliare i sentimenti. Sbaglia chi pensa che voi siate freddi e calcolatori: spesso in amore dimostrate un po’ di rigore ma proprio perche’ hanno paura di lasciarsi coinvolgere troppo.

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi essere sempre molto cauto nelle tue affermazioni! Ricordo che tu sei il segno della diplomazia che in questi giorni puo’ aiutarti a superare certi problemi piuttosto importanti. Venerdi e sabato sono due giornate che possono provocare le tue reazioni: se in famiglia c’e’ una persona che non ti capisce, se in amore da tempo ci sono contraddizioni, in queste 48 ore potrebbero risaltare fuori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Puoi chiudere questa settimana in maniera interessante, visto che Venere e’ finalmente favorevole. Questo mese di Agosto potrebbe essere speso (e mi auguro che sia cosi) per i sentimenti, per una riconciliazione, per verificare la tenuta di un rapporto. Dal punto di vista lavorativo ed economico non ci sono grandi novita’. Voglio ricordare che in questo momento c’e’ un problema di lavoro o di casa che devi cercare di risolvere e quindi bisogna essere un po’ cauti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto pensieroso e anche un po’ agitato. Quando sei arrabbiato o comunque quando pensi al futuro in maniera non proprio positiva, puoi diventare involontariamente chiuso o magari non capire le esigenze delle persone che ti stanno attorno. Quindi, tra questo venerdi e sabato, consiglierei a tutti gli altri segni di ‘maneggiarti con cura’!

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vuoi vincere una sfida con te stesso! Da qualche tempo stai dicendo ‘cambio vita, voglio fare cose nuove’, ma poi entri in contraddizione perche’ hai paura di sbagliare, di non farcela economicamente, e questa porta inevitabilmente a fare scelte a meta’! Ora devi sempre guardare in maniera molto cauta all’aspetto economico perche’ non ci sono ‘stelle di guadagno’, anzi in questi giorni pare che chi doveva darti dei soldi sta facendo orecchie da mercante alle tue richieste.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Puoi finalmente iniziare a pensare all’amore come ad una cosa importante! Agosto e’ un mese che comporta incontri interessanti, e se sei in coppia da tempo, potrebbe anche portare una sbandata! Molti di voi cercheranno di sanare quello che non e’ stato possibile sanare durante la primavera. Insomma, ad Agosto si gioca il destino di un rapporto.

