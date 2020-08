Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Arrivano tre giornate veramente interessanti: anche se non riescono a sbrogliare certe vicende che negli ultimi tempi si sono ingarbugliate, possiamo dire che quantomeno c’e’ un grande coraggio e una grande volonta’ di mettersi in gioco. Quindi, fino a sabato via libera alle emozioni. Purtroppo, pero’, Agosto e’ un mese che puo’ creare qualche dubbio nelle storie d’amore che nel recente passato hanno gia’ vissuto conflitti, oppure se stai accanto ad una persona da tanto tempo

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ un momento interessante se devi discutere di questioni riguardanti case e proprieta’. Da venerdi avremo una Venere molto bella e questo vuol dire che dal punto di vista emotivo, relazionale, nell’ambito dei rapporti con gli altri, avrai una marcia in piu’. Voglio ricordare, inoltre, che sarebbe il caso di organizzare un Agosto di ‘riflessione’ in amore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come e’ successo mercoledi, anche in queste 24 ore siete piuttosto nervosi, forse stanchi, disorientati. Ed e’ per questo che raccomando massima attenzione non solo nei rapporti con gli altri ma anche nel lavoro e nelle questioni di casa. Per fortuna da venerdi si recupera, seppur lentamente: ci avviciniamo ad una fine dell’anno che porta successo e io sono contento che molti di voi riescano anche a superare un momento di grave difficolta’.

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questo cielo d’Agosto non e’ molto interessante per il lavoro. Tu sai che in questo periodo non tutto quello che capita e’ favorevole, al punto che un contratto potrebbe essere nuovamente discusso oppure bisogna pensare ad una sorta di evoluzione professionale che comporta delle chiusure. Allo stesso tempo, pero’, e’ un bel cielo per le relazioni: Agosto e Settembre possono essere mesi importanti per le coppie che vogliono un figlio, per le coppie che vogliono legarsi, per quelli che vogliono finalmente trovare l’amore!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sappiamo che avrai dei giorni importanti, venerdi e sabato! Tu sei una persona molto generosa, a volte sei anche molto disponibile nei confronti persone che ti circondano senza chiedere nulla, spesso non sei del tutto ricambiato, dai molto ma ricevi molto poco in cambio. E’ chiaro che in questo periodo potresti essere arrabbiato con tutte quelle persone che un tempo hanno dato molto ma solo perche’ tu davi molto di piu’!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 24 ore risenti di una forte tensione planetaria e forse anche di stanchezza. Questo non incide minimamente sul periodo di progresso e rivoluzione di cui sto parlando da tanto tempo. Quindi, a differenza di altri segni in grave crisi, tu sembra quasi che da quest’anno potresti addirittura guadagnare una posizione migliore. Tuttavia, in queste 24 ore c’e’ affaticamento, forse mal di testa, forse non senti una grande voglia di fare!

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi iniziare a guardare il bicchiere mezzo pieno altrimenti si rischia di cadere nella paura di sbagliare. Il tuo e’ un segno che ogni tanto si lascia un po’ troppo prendere dalle ansie, e quindi, siccome non abbiamo un’idea chiara di quello che accadra’ in autunno a causa di controversie e cambiamenti a livello di lavoro (e anche d’amore come vedremo piu’ avanti), ti trovi ‘fluttuante’ e non sai bene quale sia la cosa migliore da fare in questo periodo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potresti improvvisamente renderti conto di quanto sia importante una persona per te! Spero veramente che tu riesca entro Novembre, bisogna agire di corsa: chi ha un sospeso chi deve chiarire qualcosa, chi deve risolvere cose che interessano. Quindi, diciamo che, se gestiti al meglio, i prossimi mesi potrebbero mettere un po’ di tranquillita’ nel tuo cuore. Attenzione in una trattativa di lavoro perche’ c’e’ chi gioca troppo al ribasso, cosi come in eventuali trattativi che riguardano casa o beni in vendita.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Come 24 ore fa, anche in questo giovedi ti trovo ancora un po’. Di solito quando hai problemi cerchi di non farli pesare sulle persone che ti stanno attorno, ma liberi la mente uscendo di casa, facendo delle cose divertenti, cercando di non pensare. Questa, pero’, e’ una giornata che porta qualche piccolo dubbio oppure una riparazione, un guasto, un una perdita di tempo. Devi cercare di stare sereno in queste 24 ore comunque un po’ fastidiose!

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei alla ricerca di tranquillita’! Se per quanto riguarda il lavoro, come ho gia’ spiegato in altre occasioni, si chiude una porta ma si apre un portone, in amore questo mese di Agosto potrebbe comportare qualche riflessione particolare. Naturalmente ognuno vive la propria relazione sentimentale: ci sono persone che potrebbero sentirsi in crisi, altre invece che non vogliono rispondere alle provocazioni o ad una proposta del partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni dovrai mettere mano al portafogli, perche’ le spese sono tante! E poi c’e’ da dire che una rivoluzione lavorativa e professionale potrebbe non essere cosi facile da gestire, proprio per motivi di soldi. Parlo a quelli che per esempio che hanno un’attivita’ ma vorrebbero fare altro: attenzione a non buttare all’aria situazioni potenzialmente importanti per assecondare questo grande desiderio di rivoluzionare la tua vita!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Con la Luna nel tuo spazio ti trovi in una condizione di maggiore serenita’. Ho spiegato che in questo mese di Agosto devi ‘investire’ nei sentimenti perche’ qualcuno puo’ trovare un amore, ma c’e’ da dire che per le coppie in crisi e’ un mese che rappresenta l’ultima speranza di ricucire uno strappo. Tutto quello che sara’ riportato in auge nel mese di Agosto potra’ durare ancora, ma se si fallira’, se si restera’ con una relazione molto in crisi o indecisi tra due storie, allora sara’ difficile recuperare.

