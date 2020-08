Oroscopo domani 7 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 7 agosto 2020

da mio-oroscopo-del-giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze. La vostra onestà e imparzialità vi aiuteranno ad evitare una trappola. Siate totalmente voi stessi, e fate attenzione alle tentazioni. La vostra vita sentimentale sarà in prima linea nella vostra mente oggi. Avete dei bisogni emotivi che sono alla base tutte le vostre azioni di oggi. Ora è il momento di capire quali sono e di accettarli.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete presi da una sensazione di malinconia e di frustrazione. Non dimenticate che tutto funziona a suo tempo. Rischiate di amplificare le cose con le vostre troppe domande. Avete davvero bisogno di rallentare per recuperare il vostro equilibrio. La fine di un progetto vi farà sentire bene. Fate uno sforzo di perseveranza per mettere tutte le fortune dal vostro lato. Avrete la sensazione sgradevole che il vostro partner tenta di aumentare la sua presa su di voi… ovviamente, vi rifiutate di entrare in questo gioco. Nulla ve lo impedisce, anzi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo. Siete gentili con tutti e i rapporti interpersonali diventano sempre più sani… Vi sentirete come a casa vostra! Se siete soli, un nuovo incontro potrebbe trasformare la vostra vita emotiva. Sarete in grado di mostrarvi veramente al meglio. Prendete cura del vostro aspetto fisico.

Oroscopo domani 7 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non sforzatevi ad adottare un ruolo che non vi si addice. La vostra genuinità è la vostra migliore risorsa oggi. Salvate la vostra energia a buon fine. Fareste bene a sbarazzarvi dallo stress riprendendo l’allenamento fisico. Il fine giustifica i mezzi. Avrete l’opportunità di applicare questo motto ai vostri interessi, senza danneggiare nessuno. Avete posto delle basi positive per la vostra vita sentimentale o per modificarla. Ora è il momento di formulare le vostre richieste al partner e rivelare ciò che non avevate il coraggio di rivelare. Qualunque cosa facciate, non tiratevi indietro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le alleanze favorevoli diventano una possibilità, quindi guardate oltre le apparenze. Sarete sorpresi. La vostra salute, anche se eccellente, può essere turbata da problemi al fegato e dei piccoli cambiamenti alla vostra dieta potrebbero aiutare. Attuate dei cambiamenti utili nella vostra vita quotidiana. Avete l’ispirazione, non trattenetevi. La vostra apertura di mente nei confronti della sensibilità del vostro partner sta dando i suoi frutti. La vostra compassione vi libera da limiti futili, vedrete l’amore in grande, come non mai.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete visti in modo positivo da chi vi circonda, quindi sfruttatelo al meglio e traetene vantaggio. Siate particolarmente attenti a non mangiare troppo. Avete bisogno di uno sfogo fisico. Non prendete sul serio le voci di corridoio; cercate di saperne di più. Siete pronti a mettervi in discussione tenendo conto delle critiche che vi vengono fatte. Se sarete meno permalosi, ne trarrete vantaggio. I vecchi ricordi saranno una guida utile.

Oroscopo domani 7 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare. La giornata di oggi sarà caratterizzata da una importante presa di parte. Preparatevi ad emozioni forti… Siete al settimo cielo tra le braccia del vostro partner! Come per magia vi capisce e indovina i vostri desideri più segreti e potenti… Se siete single, non rimanete nel vostro angoletto. Uscite!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete ben disposti a cambiare ottica. Fatelo sapere e sarete sbalorditi dalla reciprocità. La vostra vitalità si mantiene a un buon livello, pensate anche a fare concessioni con la vostra golosità, tra il troppo e il troppo poco. Una certa pedanteria emana dal vostro entourage e avrete voglia di fuggire. Abbiate pazienza… Sarete troppo scrupolosi ed attenti alle vostre parole per mostrare ciò che volete veramente. Ve ne potreste pentire. Siate coraggiosi, sarete stupiti e soddisfatti dei risultati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Niente potrà rovinare il vostro buon umore oggi! I cieli vi sorridono e voi contraccambiate. I vostri dubbi non riguardano né la vostra prospettiva né le vostre relazioni con gli altri, il che rende la vostra esistenza perfetta, o quasi. Avete una visione più matura e realistica delle prospettive future, e questo è evidente a chi vi circonda. Potrete facilmente capire le motivazioni di base del vostro partner. Questa nuova visione del vostro rapporto vi farà capire che avevate ragione ad insistere al momento giusto.

Oroscopo domani 7 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra indecisione vi mette a disagio e avete bisogno di risolvere una situazione per ritrovare la pace interiore. Siete privi di energia ma la vostra mente vivace controbilancia questa tendenza. Sarebbe un bene rilassarvi. È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Pensate in anticipo alle spese a venire. Sapete che la perfezione non esiste, quindi non formalizzatevi tanto. Per quanto riguarda i malefatti che constatate, le cose non sono così nere come pensate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche. È giunto il momento di riconoscere che avete un limite… Avrete ragione a fidarvi di quelli che vi circondano per ottenere supporto! Troverete occasioni favorevoli per dimostrare l’entità dei vostri sentimenti. Saranno una fonte di riconoscimento. Non siate troppo sospettosi, ma semplicemente voi stessi!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete determinati ad assaporare le cose belle della vita e saprete coinvolgere chi vi circonda. Sarete troppo inclini a prendere scorciatoie a causa della vostra mancanza di pazienza. Potreste soffrire di stanchezza mentale, quindi rallentate! È una giornata perfetta per contattare gli ex conoscenti e parlare con loro dei vostri progetti in modo più dettagliato. Il vostro atteggiamento lascia il vostro partner pensare che iniziate a perdere interesse. Siate espliciti e non lasciate la porta aperta ad equivoci futili! Rilassatevi e tutto andrà bene.

