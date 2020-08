Oroscopo Branko 7 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna piena molto passionale per gli amori di sempre e di più per i nuovi innamoramenti favoriti da Marte e Venere ancora in Gemelli, fino al 7. Influssi importanti per amicizie, relazioni sociali, incontri professionali. Ultimo giorno di Mercurio in Cancro, da domani amico e confidente in Leone, segno della fortuna.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna piena in Acquario, sotto il profilo professionale influenza i rapporti con colleghi e collaboratori, con l’ambiente, agitazione notevole. Da domani Mercurio negativo in Leone, (pochi giorni), rimandate operazioni finanziarie importanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ Luna piena, Venere è ancora con voi, Marte super passionale, Mercurio di ora in ora più attivo, impossibile non amare, non trovare amore! Oggi va considerato come un anticipo delizioso di Ferragosto, ma siete in grado anche di guadagnare.

Oroscopo Branko 7 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Data la lunga presenza di Venere nel segno che vi precede e Marte stabile in Ariete, considerate Luna piena in Acquario l’inizio della vostra estate d’amore. Precede Venere che entra in Cancro, venerdì 7.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sotto la spinta della Luna piena non rispondete alle provocazioni, neanche alle normali critiche nel campo del lavoro e collaborazioni, non si può sapere ciò che potreste dire

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Piccole donne Vergine crescono. Giove rende più gioviali e passionali gli uomini del segno, anche sopra i 60. Siete tra le preferenze dei pianeti vecchi, ciò vuol dire che nel lavoro nessuno riuscirà a superarvi, e neanche a battervi.

Oroscopo Branko 7 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna piena è più favorevole ai giovani e persone sole, provoca incontri e innamoramenti. Ma specie i coniugi dovrebbero sfruttarne i raggi passionali e romantici. La poesia coniugale per chi è sposato da anni, forse, non è più quotidiana, ma sotto la Luna piena potete ritrovarla.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Difficile prevedere quanto denaro vi prenderanno le fasi lunari d’agosto, ma fino al Sole in Vergine, il 22, dovete seguire con più attenzione uscite ed entrate. Luna piena spende per amore e ci sta bene, tra una settimana l’ultimo quarto andrà a rovistare dappertutto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarà un piacere sentirvi di nuovo cantare in amore, per amore, dopo le lunghe cantate su soldi-lavoro-carriera. Gran parte dell’anno è stato spesa per vari problemi anche in famiglia. Ma ora bisogna tornare ad ardere con Sole in Leone, dove domani passa Mercurio, entrambi in aspetto con Marte.

Oroscopo Branko 7 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Quando nel cielo prevale l’elemento fuoco non vi trovate sempre a vostro agio, mancano le vostre prime qualità: pazienza e perseveranza. Siete un fiume di parole, ma a volte è più saggio non dire tutto ciò che pensate, rischiate di dire la verità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete in grado di stipulare contratti importanti, prendere nuovi impegni nel lavoro, affari, cercare la strada per arrivare alle persone giuste? Si può ottenere molto sotto Luna piena nel segno, provocatoria perché contrastata da Urano, ma con Mercurio ancora al posto giusto, concentratevi e concludete.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non male l’ultimo influsso di Mercurio dal Cancro, utile per questioni scritte e cose di casa. Ma domani sarà in Leone e vi prepara 2 settimane di fuoco, nel senso dell’aumento di possibilità professionali. Ma è importante cambiare tattica in certe collaborazioni, bisogna ritrovare lo stile, il modo unico di presentarvi agli altri.

