Oroscopo Branko 6 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Resta un’ombra d’ansia, stanchezza, ma Luna che inizia la fase di plenilunio in un segno felice per gli incontri, alza il morale, porta notizie incoraggianti. Per lavoro, affari, sistemazione domestica. Dopo settimane di negatività, pure da parte di Giove, mercoledì Mercurio lascia il Cancro e va in Leone, venerdì Luna nel segno saluta Venere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna piena si forma alle 17 e 59, ma voi sentite crescere l’agitazione sin dal risveglio. Aprite gli occhi, vi guardate intorno e vorreste essere altrove, con altre persone, altra situazione sentimentale. La buona notizia è Venere, venerdì va in Cancro, la negativa è Mercurio in Leone dal 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Rilassatevi mentalmente e fisicamente per vivere appieno le emozioni che porta Luna piena in Acquario, oggi e domani. Io ti chiamo amore, sussurra Venere nel segno fino a venerdì, quando va in Cancro e comincia a occuparsi di un argomento che vi interessa da sempre: soldi.

Oroscopo Branko 6 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non rimuginate sugli errori ma ponetevi rimedio. Se dovete parlare con qualcuno, chiedere consigli, rivolgetevi a chi rispettate e ammirate, non per forza un’autorità pubblica. I rapporti con persone autorevoli sono i meno favoriti dai pianeti che vi remano contro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le relazioni affettive, e alcune professionali, significano molto in questo periodo di forti correnti astrali che portano a compimento il processo rinnovativo iniziato proprio un anno fa. Oggi, difficoltà nelle relazioni per l’opposizione con Luna piena in Acquario, che coinvolge i rapporti stretti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ ben visibile nel cielo una soddisfazione per come sono andate le cose professionali, affari. Mercurio in Cancro dal 28 maggio scorso si è fatto vedere e sentire. Anche Luna piena, oggi e domani, nasce nel segno della carriera, invita però alla cautela nella salute, venerdì prossimo liberi da Venere negativa vi sentirete meglio, più vivi, tornerete ad amare.

Oroscopo Branko 6 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna piena d’agosto è a favore dei segni d’aria, si forma in Acquario opposta a Sole-Leone, per voi significa molto o poco secondo l’importanza che ora date all’amore, passione, persone che vi mostrano interesse sessuale. Anche i nativi di una certa età conservano il fascino di Venere, specie le donne.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le quattro fasi lunari del Leone non sono gradite al vostro segno, oggi. Domani siete dominati da una prepotente e pazza Luna piena in Acquario, pericolosa da sola, figuriamoci quadrata a Urano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Iniziate con Luna piena in Acquario, esaltati. Ma in settimana ci sono due eventi che vi daranno vita, mercoledì Mercurio entra in Leone (preparatevi, sarà breve). Ma la grande notizia è Venere in Cancro dal 7, dopo 4 mesi di opposizione!

Oroscopo Branko 6 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi siete sposati sabato? Ricordiamo agli innamorati ufficiali che Giove resta nel segno fino al 18 dicembre, avrete anche occasioni per trovare un nuovo amore. Ma avvertiamo che le relazioni di vecchia data, matrimonio, entrano il 7 in quadratura con Marte e Venere, che non è garanzia di vita tranquilla.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Spettacolo emozionante, Luna piena nel segno, si forma alle 17 e 59, vi prepara una notte da favola. Colpi di fulmine? Di più, con questa Luna in trigono a Venere e in sestile a Marte, nascono relazioni per la vita. Non solo i giovani, pure i nativi in là con gli anni possono vivere belle sensazioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La settimana porta nuovi aspetti astrali che ci consentono di fare belle previsioni per il campo che ora più vi interessa, sia lavoro che amore. Intanto la Luna. Primo legame diretto tra noi e l’altro, sempre positiva, arriva mercoledì nel segno ancora in piena luce e annuncia il passaggio di Venere in Cancro, dopo 4 mesi di stressante presenza in Gemelli.

