Oroscopo Branko 10 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Influssi importanti per amicizie, relazioni sociali, incontri professionali. Ultimo giorno di Mercurio in Cancro, da domani amico e confidente in Leone, segno della fortuna. Per essere più felici, partite! Bisogna essere in movimento per arrivare al successo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Da domani Mercurio negativo in Leone, (pochi giorni), rimandate operazioni finanziarie importanti. Questa Luna vi fa andare fuori di testa. Nel fisico tocca per prime le belle gambe della donna Toro, che risentono della fatica accumulata specie in famiglia. Vacanza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi va considerato come un anticipo delizioso di Ferragosto, ma siete in grado anche di guadagnare. Voi pensate forse di essere nati per il tennis, il commercio, la scrittura, recitazione e invece siete nati per amare! Ottima protezione di persone autorevoli.

Oroscopo Branko 10 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non solo amore, allargate affari e cose professionali, sfruttando l’ultimo giorno di Mercurio nel segno, firmate, fissate appuntamenti con nuove persone. Dovete essere attivi sempre, pure in vacanza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Perché rischiare oggi, pure dal punto di vista finanziario, quando domani avrete Mercurio nel segno e Luna in Pesci? Tutto sarà più facile. Ma c’è anche del bello nella Luna piena, provoca sconvolgenti passioni improvvise.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna piena non è il massimo per la salute, domani sarà in Pesci, a un certo punto dovete staccare fino a venerdì, giorno che ci riporta Venere splendente, innamorata.

Oroscopo Branko 10 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La poesia coniugale per chi è sposato da anni, forse, non è più quotidiana, ma sotto la Luna piena potete ritrovarla. Vorreste essere tutti presidenti di non so che, ma non potete sfuggire all’amore. Ultimo influsso di Mercurio negativo, notizie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Luna piena spende per amore e ci sta bene, tra una settimana l’ultimo quarto andrà a rovistare dappertutto. Insomma Mercurio non potrà aiutarvi, ma avrete Venere felice da venerdì, le sorprese saranno quotidiane. Caldo e umidità, dolori reumatici.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ora bisogna tornare ad ardere con Sole in Leone, dove domani passa Mercurio, entrambi in aspetto con Marte. Luna piena funziona anche oggi, il cuore vive una deliziosa inquietudine. Ottima una nuova idea per il lavoro.

Oroscopo Branko 10 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete un fiume di parole, ma a volte è più saggio non dire tutto ciò che pensate, rischiate di dire la verità. Riguarda contatti professionali e lavoro, campi che ora si liberano dall’opposizione di Mercurio, da fine maggio. Luna piena nel campo dei soldi, occasioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): con Mercurio ancora al posto giusto, concentratevi e concludete. L’amore, meglio dire la passione, è al punto massimo della stagione, la felicità vi viene incontro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): è importante cambiare tattica in certe collaborazioni, bisogna ritrovare lo stile, il modo unico di presentarvi agli altri. Come sapete apparire davanti all’amore, che tornerà protagonista del mese.

OROSCOPO BRANKO 9 AGOSTO 2020