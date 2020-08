Oroscopo domani 10 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 10 agosto 2020

da mio-oroscopo-del-giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare. Gli incontri con gli amici sono all’ordine del giorno. Potrete assaporare una tregua prima di tornare nella mischia quotidiana. È nell’assoluta intimità che troverete ciò a cui aspirate realmente. Qualcuno si occuperà di voi, chi è single farebbe bene a guardarsi intorno…

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra consapevolezza di ingiustizia vi fa uscire dal guscio. Siate obiettivi nel vostro giudizio. Siete in forma dinamica psicologicamente e le vostre speranze si ravvivano. Bilanciate queste tendenze, cercando più cura per voi stessi. Tutto si svolgerà molto rapidamente oggi e sarete bombardati da ogni tipo di richiesta – non dite di sì a tutto. L’insolito vi affascino in modo irresistibile e avete bisogno di evadere! Non c’è motivo di ignorare questa esigenza, non fareste che amplificarla. Trascorrete un buon momento, senza porvi domande inutili.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. La vostra leggerezza e natura socievole vi permetterà di espandere le relazioni in modo positivo e a lungo termine. Saranno gli altri a dare tono alla vostra vita affettiva oggi. Ascoltate il partner, i bambini e i familiari. Ne trarrete beneficio. La vostra soddisfazione interiore sarà raggiunta con il dare.

Oroscopo domani 10 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete una buona capacità relazionale oggi – è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta. Oggi sarete determinati a proseguire negli sforzi passati e a procedere nelle vostre aspirazioni. Oggi i vostri impulsi provengono dai vostri bisogni più elementari, non riuscite a trattenerli! Sono previsti cambiamenti con il vostro partner… la passione entrerà nella vostra vita.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. La vostra autostima sta migliorando, è il momento per ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Siete più vicini a realizzare i vostri sogni, e questo vi porta nella giusta direzione. Non esitate a parlare delle vostre speranze. Riuscite a farvi capire meglio oggi, quindi approfittatene.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi. C’è aria di novità oggi. Nuove visioni della vita vi aiuteranno molto di più di quanto pensate. Le vostre capacità di ascolto e consigli saranno preziosi per coloro che vi sono vicini e per il vostro partner. Il vostro entusiasmo vi spinge nella giusta direzione ed è necessario capirlo senza riserve.

Oroscopo domani 10 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete il grande piacere di rendervi utili e la vostra influenza si farà sentire in modo produttivo. Sentirete che le cose procedono lentamente e attingerete alle vostre risorse. Questo è causa di stress, rallentate. Sarete molto attenti e non lascerete nulla al caso, in particolare nelle conversazioni con gli altri… Sarete lusingati dal risultato. Vivrete un’atmosfera idilliaca se sarete d’accordo a fare il gioco del vostro partner. Non avete nulla da temere, è possibile ottenere sia l’intensità passionale che la sicurezza emotiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete determinati ad affrontare gli aspetti che vi infastidiscono ed è il momento di affrontarli! Fatelo in più fasi. Il morale sta migliorando e potrete beneficiare di un afflusso di idee ottimistiche e dinamiche. Tuttavia, il vostro corpo ha bisogno di più attenzioni. Troverete sostegno tra coloro che vi circondano. È il momento di consolidare questa connessione, che diventerà sempre più importante. Avete i mezzi per costruire legami duraturi e il consiglio di un amico darà i suoi frutti. Non esitate a cambiare sintonia per raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! È il momento di prendere una decisione importante. La vostra visione sarà ampia e sana. Non esitate, qualunque cosa facciate. La vostra vita sentimentale sarà in prima linea nella vostra mente oggi. Avete dei bisogni emotivi che sono alla base tutte le vostre azioni di oggi. Ora è il momento di capire quali sono e di accettarli.

Oroscopo domani 10 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È possibile impostare dei limiti più solidi, il che vi permette di capire meglio i giochi di alcune persone… Nonostante lo scompiglio attuale nelle relazioni, siete in forma smagliante e tenete il passo senza troppo sforzo. La vostra energia e il vostro spirito combattivo vi permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Parlare sarà un mezzo di ricerca soddisfacente! L’incomprensione regnerà in amore. Fareste meglio a superare le questioni importanti in fretta oggi, ma fate in modo che non vi siano malintesi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! Vi troverete di fronte ad una situazione delicata. Tocca a voi metterci un punto finale, non esitate più! Sfruttate al massimo il presente per espandere la vostra relazione. Non esitate a seguire il programma del vostro partner o ad essere guidati dai vostri amici – ora più che mai avete bisogno di uscire dalla routine quotidiana.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete. Un errore che avete commesso sta per presentarvisi. Rimediatevi discretamente e il gioco sarà fatto. Vi ponete domande complesse che vi rendono più seri del solito. Questo bisogno è inevitabile, ma non isolatevi troppo, restate aperti al vostro partner.

