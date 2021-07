Paolo Fox oroscopo 1 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In realta’ questa e’ una sensazione positiva che gia’ e’ in corso da mercoledi. Non e’ che facendo tante cose in un giorno si riesce a recuperare due anni di fermo, quindi attento a non stressarti, dai tempo al tempo!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo fine settimana vuoi vincere ogni sfida e magari tornare sui tuoi passi, soprattutto se c’e’ stato un problema d’amore. Devo dire che le prime due settimane di questo mese sono state piuttosto pesanti per le relazioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non devi scuotere troppo le relazioni sentimentali, non devi agitare troppo gli animi in un momento in cui si puo’ discutere anche per motivi banali. In realta’ tu sei una persona che a volte per non incupirsi la vita tende a rimandare certe scelte.

Paolo Fox oroscopo 1 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Colgo l’occasione per ricordare a tutti quelli che hanno un grande amore. O che vogliono rivelare la propria passione, che sabato e domenica saranno giornate molto interessanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi dire tutto quello che pensi! In realta’ tu sei sempre molto onesto con te stesso e con gli altri. Pero’ tra sabato e domenica puo’ capitare che nasca qualche problema. Quindi, questa giornata andrebbe utilizzata proprio per chiarire ogni malinteso, per cercare di allontanarsi da ogni situazione che puo’ procurare conflitti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ difficile che tu non abbia ricevuto una chiamata, che tu non abbia avuto un momento di grande forza! Non solo, nel corso di questa settimana ma in generale del periodo, questo e’ un cielo che porta anche Venere e Marte attivi: cosa vuol dire? Che in questi giorni torna la passione, che sei molto ascoltato, che sei protagonista.

Paolo Fox oroscopo 1 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lasciate lontani tutti quelli che cercano di imitarvi! Cercate di non farvi prendere troppo dal panico o dall’agitazione. Se ci sono persone piu’ o meno apparentemente contro e’ perche’ siete vincenti e lo sarete ancora di piu’ da sabato visto che la Luna non sara’ piu’ opposta!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): E’ vero che non hai piu’ i problemi di inizio mese o comunque ti agiti un po’ meno per tutto, pero’ stiamo andando incontro ad un fine settimana in cui se si ripensa al passato, se si vivono troppe gelosie si rischia qualche problema

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa e’ una buona giornata ma quanta fatica! In amore, anche se stai portando avanti un grande progetto, penso alle persone che vogliono sposarsi o convivere. Magari hai tutto sotto controllo o almeno pensi che tutto sia organizzato e poi all’ultimo minuto c’e’ sempre qualcosa da rivedere!

Paolo Fox oroscopo 1 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nonostante questa giornata di venerdi sia partita in maniera un po’ pesante, ti appresti a vivere un weekend utile. Infatti, sabato e domenica avremo Luna, Mercurio e Venere favorevoli! Quindi, organizza qualcosa di bello: hai il tempo per vivere qualche sensazione valida e soprattutto per rimetterti in gioco.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ricordo che il tuo e’ un segno che tende a rimandare le cose, ma se si sono accumulati problemi, se ci sono tante situazioni da sistemare, fastidi o indecisioni personali, e’ normale che in questo fine settimana tu sia in conflitto con te stesso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ vero che quando due persone si amano molto rischiano di discutere ma se le litigate superano un certo livello e quindi non si sta piu’ bene, il rischio che ci sia un momento di sosta o una pausa di riflessione e’ piuttosto alto.

PAOLO FOX OROSCOPO 31 LUGLIO 2021