Oroscopo Branko 31 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. Dovrete essere filosofico oggi, e vi porterà fortuna. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi, il sonno vi ricarica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Oroscopo Branko 31 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete molto ispirati e dovete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere aggressivi. Siete decisamente in buona forma e i livelli di energia sono stabili. Cogliete l’occasione per effettuare un controllo medico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento.

Oroscopo Branko 31 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro spirito vivace sarà molto evidente in tutti i settori come sfondo di tutto ciò che fate. È necessario esaminare la vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e più stabilità nella vostra salute e stile di vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere esattamente ciò che pensate, a voce alta e chiara, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma, ma molto golosi, quindi badate agli eccessi alimentari.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Oroscopo Branko 31 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete più determinati che mai a mantenere le promesse e sarete orgogliosi di voi e delle vostre azioni. Non perdete tempo a discutere dei problemi di salute con certe persone, vi renderanno ipocondriaci.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Rischiate di apparire troppo presi nelle vostre preoccupazioni e avete bisogno di rilassarvi. Siete sovraccarichi di lavoro, ma rallentare sembrerà più difficile. Provate a trovare un equilibrio.

