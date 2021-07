Paolo Fox oroscopo 31 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra franchezza darà i suoi frutti, vi aiuterà a rimanere stimati da coloro che vi circondano. Siete in perfette condizioni fisiche, concedetevi ciò che volete senza aspettare che giunga da un terzo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Paolo Fox oroscopo 31 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Controllate la fondatezza delle informazioni e risparmierete di sicuro molto tempo! È necessario stare attenti ai vostri movimenti per evitare di disperdervi e di provocarvi dei danni. Le attività acquatiche sono indicate per alleviare lo stress.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Grazie al vostro ragionamento uscirete da una situazione difficile. Avete bisogno di moderare i vostri movimenti e sollecitamenti, evitate l’esaurimento e di procurarvi dei danni. Provate un’attività acquatica per scaricare lo stress.

Paolo Fox oroscopo 31 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro approccio realistico e pragmatico vi permetteranno di non farvi prendere da idee folli. Sarete in buona forma per concentrarvi sui compiti difficili. Comunque assicuratevi di non oltrepassare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Parlare senza tatto potrebbe fare scintille. È necessario creare dei legami apertamente e con calma. Molto probabilmente oggi soffrirete di tensioni muscolari, dolori e crampi a causa di una carenza di potassio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Paolo Fox oroscopo 31 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi. Avete bisogno di essere più semplici e di stare attenti a ciò che dite. Prendete la giornata di oggi come un’opportunità per disfarvi delle abitudini del passato e che danneggiano la vostra produzione di energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete voglia di rendervi utili e ci riuscirete. Una buona azione ogni tanto rilassa l’animo! Sta dando il 110%, ma non ce la fate quasi più, state attenti e imparate a dire di no.

