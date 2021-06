Oroscopo Branko 24 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 giugno 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione, siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni nel tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri talenti da mediator vi serviranno anche per far cessare la creazione di conflitti intorno a voi. Il vostro comportamento eccessivo vi spinge al dispendio di energia, calmatevi… Oppure prendete tempo per recuperare successivamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico.

Oroscopo Branko 24 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro senso dell’umorismo vi permetterà di mettere ordine nelle vostre relazioni, ma attenzione a non dare l’impressione di essere più freddi di ciò che siete realmente. Avete bisogno di movimento, ma evitate i movimenti bruschi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Oroscopo Branko 24 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Fate uno sforzo con voi stessi se la tentazione è troppo forte… trovate difficoltà a mantenervi in equilibrio emotivo oggi. Vi sentite in migliore forma e abbastanza stabili per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non sprecate le vostre energie nelle parole vane.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non tiratevi indietro davanti a cambiamenti indispensabili: è una meravigliosa opportunità per voi. Siete al top della forma, sfruttatela al meglio per che rimanga così. Rilassatevi e ricaricatevi trascorrendo qualche tempo all’aperto.

Oroscopo Branko 24 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra testardaggine rischia di isolarvi… Fate uno sforzo per capire gli altri, tante porte si apriranno se lo fate. Provate a smettere i vostri movimenti senza essere bruschi. Prendete tempo per assicurarvi di non esagerare e di non farvi male.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

