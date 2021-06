Paolo Fox oroscopo 24 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 giugno 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete un bisogno assoluto di confidarvi con una persona di fiducia e questo vi porterà sollievo. La vostra energia vi permetterà di superare tanto lavoro. Siate misurati nel vostro approccio ed evitate passi falsi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentirete in perfetta sintonia con le persone che vi circondano, in modo positivo. Avete bisogno di rilassarvi, fate qualcosa che vi piace. Potreste trarre vantaggi ad ascoltare la vostra voce interiore, che vi spinge verso una maggiore moderazione nella vostra capacità di ascolto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Rischiate di apparire troppo egocentrici e avete bisogno di rilassarvi. State esagerando le cose, ma rallentare sembrerà più difficile che procedere su questa strada. Avete bisogno di trovare un equilibrio.

Paolo Fox oroscopo 24 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà ad un passeggero momento di stanchezza. Una cura di vitamine sarà la benvenuta per mantenere il corpo attivo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le vostre reazioni saranno istintivamente costruttive, non perdere quindi tempo in inutili esitazioni. Badate al vostro fegato e non mangiate troppo. È necessario rivedere la vostra alimentazione e ridurre i dolci.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete voglia di movimentare la vita di tutti i giorni ma non esagerato… Sono finiti i segni precursori di affaticamento generale ma considerateli come un avvertimento. Relax, trascorrete del tempo all’aperto.

Paolo Fox oroscopo 24 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Accantonate i vostri chiodi fissi per uscire da una situazione sgradevole senza ulteriori indugi. Una forza tranquilla che vi domina vi rende più razionali e più attivi. Concentratevi completamente sui vostri rapporti, è la strada da percorrere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra testa è tra le nuvole e la vostra distrazione vi aiuta a fuggire dalla routine quotidiana. Vi vengono alla mente delle idee e sarete tentati di agire… troppo prematuramente e senza dosare prima le vostre forze. È necessaria un po’ di moderazione!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra fiducia in voi troverà motivo di crescita. Una verità su un conoscente verrà svelata. State diventando fisicamente più forte, è il momento di iniziare a praticare dello sport e dell’esercizio fisico, non siate sedentari!

Paolo Fox oroscopo 24 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. Dovrete essere filosofico oggi, e vi porterà fortuna. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi, il sonno vi ricarica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Disporrete di volontà ed entusiasmo oggi, ma ciò vi renderà nervosi e un po’ permalosi. Le cose saranno tese e consumeranno la vostra energia – fate un bagno o andate a nuotare per scacciare lo stress.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra prospettiva realistica vi aiuterà a mettere le vostre aspettative in prospettiva. Siate pazienti e concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Siete pronti per la sfida delle mansioni domestiche di base… Siete in buona forma, soprattutto fisica.

