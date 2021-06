Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso, che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto. I vostri istinti non vi indurranno in errore, ci sono alcuni cambiamenti positivi in vista e sarete sostenuti.

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete efficienti nell’affrontare i problemi di oggi. Con la vostra mente risoluta saprete esattamente come procedere. Vi sentirete più a vostro agio da un punto di vista fisico se bevete più acqua. Le persone che vi circondano sembreranno più tranquille del solito. Esaminate con cura tutto ciò che vi viene proposto oggi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Vi lasciate andare ai vostri stimoli. Il vostro entusiasmo vi incoraggia a seguire la vostra passione. Non siate troppo frettolosi se vi viene chiesto di fare promesse.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Prestare volentieri attenzione agli altri, vi porterà fortuna. Sarete in buona forma e potrete trarre profitto se incanalate la vostra energia in eccesso in modo costruttivo. Praticate uno sport. Non vi stancate a cercare di convincere gli altri a tutti i costi. Occupatevi delle vostre cose senza aspettare l’approvazione degli altri.

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia. Passione e seduzione sono all’ordine del giorno. Non rimanete rinchiusi nella vostra bolla, accettate gli inviti! Se siete in una relazione, è il momento di farsi una serata assieme e di uscire dalla routine.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Il fatto di perdonare vi permetterà di liberarvi più di quanto pensiate. La vostra irritabilità per gli errori altrui rivela la tensione nervosa a cui siete sottoposti e che dovete assolutamente prendere in considerazione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati. La fine di un problema contribuirà a far riemergere un vecchio sogno. Potrebbe diventare ancora più reale di quanto pensiate.

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vorrete sentirvi utili e ne avrete il pretesto. Un’amicizia inizia in modo positivo. Moderate i vostri slanci muscolari, ciò vi permetterà di non disperdervi più e di trovare l’energia necessaria al momento giusto. Fate bene a confrontare con il passato per fare un bilancio. Ma non soffermatevi troppo su un sentimento di colpevolezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Gli incontri con gli amici sono all’ordine del giorno. Potrete assaporare una tregua prima di tornare nella mischia quotidiana.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se riuscite a superare il vostro comportamento impetuoso e frenetico, tutto andrà bene oggi. Siete più forti di quanto pensiate. Siete assaliti dai dubbi ma questi sono infondati. Avete l’intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner. Qualunque cosa facciate, non abbiate fretta. Nonostante i vostri notevoli sforzi rischiate di mancare di tatto e di sabotare i vostri successi.

