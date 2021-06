Paolo Fox oroscopo 25 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata attiva con una Luna molto importante e un Mercurio molto interessante. Abbiamo un oroscopo di lento recupero, e questo lo sto spiegando spesso. Tra l’altro, questa e’ una settimana particolare perche’ il Sole ha iniziato un transito un po’ polemico, e quindi molti di voi sono rimasti delusi per una scelta di lavoro, sono rimasti un po’ ‘in panne’

Toro (21 aprile – 20 maggio): All’inizio della settimana ho spiegato che stai cercando di recuperare alcune situazioni importanti. Che stai cercando di metterti in gioco o magari semplicemente di salvare qualcosa che e’ indispensabile

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa e’ una giornata importante perche’ abbiamo Mercurio nel tuo segno! I tuoi progetti non si discutono. Tu hai tante frecce nel tuo arco, pero’ potresti improvvisamente trovarti di fronte delle persone che in maniera molto evidente non sono d’accordo con te!

Paolo Fox oroscopo 25 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi ascoltare il tuo cuore perche’ con questa Venere cosi importante, con questo Sole cosi attivo, e’ difficile tenersi lontano dalla voglia di amare! Il fascino c’e’, il desiderio di vivere di sentimenti in maniera piena e’ ancora piu’ forte. Inoltre sto notando che anche se non ci sono ancora risposte immediate dal punto di vista lavorativo, i progetti per quanto riguarda il 2022 sono in corso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In queste 24 ore sei ‘su di giri’ con la Luna favorevole! Ricorda che un’amicizia che nasce in questi giorni potrebbe diventare molto importante il prossimo mese, quando Venere sara’ nel tuo segno. Non escludo che ci sia una gran voglia di recuperare il tempo perduto, di viaggiare verso lidi lontani.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ho gia’ spiegato che questo e’ un mese in cui non e’ facile far quadrare i conti, soprattutto se devi iniziare un nuovo progetto, rinnovare un accordo, e’ come se quotidianamente ti trovassi di fronte ad un problema. In realta’, ci sono giornate in cui i problemi potrebbero presentarsi in maniera piu’ importante nei rapporti con gli altri, nelle relazioni.

Paolo Fox oroscopo 25 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa parte centrale della settimana e’ molto importante. Queste 48 ore potrebbero essere molto utili se devi cercare di risolvere un problema, mentre tra venerdi e domenica puo’ tornare un po’ di malumore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni e’ facile sentirsi bersagliato, attaccato! In realta’, pero’, hai maturato una grande capacita’ di azione, devo dire anche una punta di ‘giusto egoismo’. Perche’ negli ultimi mesi ti sei dato tanto da fare per gli altri, che hai detto anche cose anche importanti. Pero’ poi tutti hanno sempre da criticare e allora e’ normale che tu possa pensare ‘non voglio piu’ avere a che fare con voi’, come si dice ‘cuocetevi nel vostro brodo’!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei alla ricerca del tempo perduto e lo stai facendo in maniera molto vigorosa, stai portando avanti nuovi progetti: certo non tutto e’ facile. Ci sono dei rallentamenti, dei ritardi, pero’ sappiamo che questa e’ un’anno in cui ovviamente bisogna accettare anche qualche piccola prova del destino.

Paolo Fox oroscopo 25 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pensieroso! Possono esserci diversi motivi per cui in questi giorni l’amore sembra piu’ lontano. Uno di questi e’ la complicazione che nasce nel rapporto quando uno dei due ha problemi di lavoro oppure potrebbero esserci semplicemente delle lontananze da colmare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo e’ un segno che non vuole mai avere a che fare con carte, burocrazia, firme, accordi, contratti! Appena possibile cerchi di sfuggire a qualsiasi tipo di responsabilita’. Ma per forza di cose questo e’ un periodo in cui bisogna denunciare un fatto, bisogna portare avanti le proprie idee

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quando stai male cerchi di andare fino in fondo a questo malessere per uscire ancora piu’ vincente di prima. Alcuni segni, alcune persone, quando stanno male non vogliono pensare al malessere e diventano molto superficiali. Iniziano a frequentare il primo che incontrano o comunque fanno cose per allontanarsi da un luogo che ricorda situazioni spiacevoli.

PAOLO FOX OROSCOPO 24 GIUGNO 2021