Oroscopo Branko 24 dicembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà. Piuttosto che viaggiare lontano, riporta la tua concentrazione e i tuoi pensieri alla realtà, dove potrai distinguerti in maniera positiva.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore. Non escludere nessuna possibilità, perché a scelte fatte sarà impossibile tornare indietro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri. Fatti coraggio e affronta di petto questa situazione, e parlarne diventerà sempre più facile.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie. Non è facile tornare con i piedi per terra, eppure è esattamente quello di cui hai bisogno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno. Inoltre vorresti che venissero prese delle iniziative, piuttosto che doverti occupare sempre degli altri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo.Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità. Questo tuttavia non ti apporterà un successo maggiore, tanto vale prendere le distanze e riposarsi un po’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti. Se ora affronti la realtà invece di evitarla, più tardi avrai delle opportunità migliori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

