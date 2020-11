Oroscopo Branko 18 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 novembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sembrerete agli occhi degli altri più profondi, e questo vi farà guadagnare riconoscimento. Fate esercizio fisico e bevete più liquidi. Si consiglia di ricaricare le batterie, vi cambierà le idee.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi rendete esattamente come vi piace ed è il momento di concentrarvi sui vostri affari personali. Ci sono segni di tregua, che vi permetteranno di ricaricare le batterie per sfuggire alla routine quotidiana… Ma non vi rinchiudete.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete entusiasmo ma avrete tendenza a lasciare delle cose fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che avete oggi vi porteranno pace interiore. Non siate troppo ansiosi e non fate salti mortali per aiutare gli altri. È necessario che dedichiate un po’ di tempo per voi, per ricaricare le batterie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Troverete facilmente soluzioni ad alcuni problemi quotidiani che renderanno la vita molto più semplice. Potreste fare po’ di allenamento di resistenza, vi aiuterà a gestire meglio la vostra energia. Prendete le cose passo dopo passo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Proiettate i vostri desideri sugli altri. Non è il momento di lanciarsi in discussioni. Sarebbe un bene trascorrere un po’ di tempo senza pensare al presente. Siete sovraccarichi.

Oroscopo Branko 18 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Andrete dritti al punto ottenendo delle opportunità insolite ma positive. Ma sarete troppo intransigenti, duri con gli altri, bisogna trovare un punto di equilibrio tra azione e ripose, riflessione e rilassamento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un vento fortunato vi farà avvicinare ai vostri obiettivi. Raggiungeteli e afferrateli, non aggiratevi come un’anima in pena! Sembra che sarete in ottima forma, siate selettivi con l’alimentazione per ottenere più energia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Rimanete voi stessi e fedeli alle vostre credenze: sarete più felici. Non ascoltate chiunque. La vostra situazione sta trovando equilibrio in quanto prendete il tempo di pensare prima di agire.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Valuterete la situazione con maggiore obiettività e il vostro ragionamento logico vi porterà fortuna. È un momento ideale per intraprendere uno sport. Avrete bisogno di esercizio fisico e di un po’ d’aria fresca in un contesto che vi allontani dalla vostra routine quotidiana.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una buona notizia è in vista e l’atmosfera di oggi stimola la vostra fiducia. Sfruttate al massimo la relativa calma e cercate di capire quali sono le vostre mancanze alimentari.

