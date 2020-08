Oroscopo Branko 18 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito. Chi ti circonda fa fatica ad orientarsi nel tuo umore altalenante. Forse dovresti tenere per te questa vitalità, almeno fin quando avrai smaltito un po’ del tuo surplus di energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito. Chi ti circonda fa fatica ad orientarsi nel tuo umore altalenante. Forse dovresti tenere per te questa vitalità, almeno fin quando avrai smaltito un po’ del tuo surplus di energia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva. È il momento giusto per cambiare certi tuoi atteggiamenti.

Oroscopo Branko 18 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi. Questo viaggio è una ricerca interiore, una missione volta a una maggiore conoscenza di te stesso e che non sarà priva di sorprese…

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale. Ci vorrà qualche giorno, ma la settimana prossima avrai la possibilità di riprendere fiato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi ti senti combattuto tra due direzioni. Sai bene che ritirarsi al momento è l’opzione migliore e ti stai a poco a poco rassegnando a lasciar correre senza reagire, nell’attesa di una prossima opportunità. Tuttavia, questa opzione non ti piace. Ma qualcuno della tua cerchia ti ordina di chinare il capo, per questa volta. Oggi la pazienza è d’obbligo.

Oroscopo Branko 18 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Non essere avventato, ci vuole il tempo che ci vuole.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative. Tieni bene a mente che è facile farsi trasportare dal momento. Rimanere te stesso e spontaneo non deve impedirti di mantenere anche i piedi per terra.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità. Questo ti dà la sensazione di non ripetere ogni giorno le stesse cose. Se questo non mette a disagio nessuno, continua ad essere te stesso.

Oroscopo Branko 18 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima. Non cercare per forza una risposta a questa domanda, il resto della storia verrà fuori a tempo debito.

OROSCOPO BRANKO 16 AGOSTO 2020