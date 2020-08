Oroscopo Branko 16 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte.

Oroscopo Branko 16 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni.

Oroscopo Branko 16 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un’altra persona. Alcuni ti troveranno addirittura immaturo o irresponsabile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Malgrado i tuoi sforzi per concentrarti sul lavoro, hai difficoltà a prenderne le distanze a causa delle idee piuttosto folli dei tuoi amici o colleghi. In effetti, il tuo interesse per certe idee strambe forse non è che il riflesso della monotonia della tua vita di questi ultimi tempi. Non pretendere che tutto vada bene, se non è così.

Oroscopo Branko 16 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai avviato un progetto in modo un po’ precipitoso, e oggi ti rendi conto di dover aspettare prima di poter continuare. Piuttosto che pensare agli eventuali ritardi che questo potrebbe causare, concentrati per consolidare le basi di quanto è già stato fatto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ti sembra quasi di impazzire a causa del tuo gran bisogno di anticipare le cose. Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta. La migliore strategia consiste nel convincerti a restare nel momento presente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

OROSCOPO BRANKO 15 AGOSTO 2020