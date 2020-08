Paolo Fox oroscopo 19 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo lunedi nasce con Luna e Sole favorevoli; piano piano stiamo arrivando ad una situazione di maggiore interesse, anche se le posizioni planetarie piu’ importanti torneranno ad essere attive solo da Dicembre. E’ molto probabile che tra Agosto e Novembre tu debba rivedere una questione di lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nelle prime 48 ore di questa settimana dovrai vedertela con qualche ritardo o magari con qualche piccola controversia. Attenzione a non espandere quest’agitazione che senti dentro di te’ nei rapporti con le persone che ti circondano, altrimenti il rischio di creare qualche polemica potrebbe essere molto elevato!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti trovo molto vivace, capace anche di iniziare a guardare al futuro in maniera ottimista. Quello che e’ protagonista non solo di questa settimana ma anche dei prossimi mesi. Va ricordato che hai bisogno di qualcosa in piu’ a livello di amore, a livello di amicizie, ma anche a livello di denaro e lavoro, perche’ le ‘nuove sperimentazioni’ sono partite piuttosto basse.

Paolo Fox oroscopo 19 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovresti continuare a sfruttare questo bel transito di Venere nel tuo segno che non dico portera’ l’amore a domicilio, ma potrebbe portare meno tormenti, meno preoccupazioni e soprattutto una grande voglia di stare accanto ad una persona che ti interessa. Io spero che gia’ a Ferragosto ci sia stata una conferma!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sole e Luna nel segno! Questa e’ una settimana che inizia in maniera piuttosto importante, nonostante tu abbia ancora molti problemi e dubbi che riguardano l’attivita’ economica. C’e’ da dire che nell’ambito del lavoro ultimamente ci sono state persone che non sono state carine con te.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gia’ la settimana scorsa potresti avere ricevuto qualcosa d’importante: una conferma, una novita’. Continuo a credere che nonostante i gravi problemi che tutti abbiamo vissuto dagli inizi dell’anno, il tuo e’ uno dei segni vincitori, che puo’ cavalcare l’onda per andare lontano. E’ ancora un momento di fortuna. Colloqui importanti soprattutto per i liberi professionisti.

Paolo Fox oroscopo 19 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le prime due giornate della settimana sembrano tranquille ma si incastrano in un periodo che tanto tranquillo non e’! Quindi, sono ore utili, da sfruttare, specie se intendi verificare un sentimento. Si perche’ proprio in amore possono esserci tensioni o magari in questo momento non sei piu’ convinto di quello che pensi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Bisogna ricordare che entro la fine dell’anno si chiuderanno tutti i rapporti che non valgono. C’e’ uno stato di forte agitazione che riguarda tutti quelli che fanno un’attivita’ da troppo tempo, che non ce la fanno piu’ a ripetere o a fare le solite cose. Ecco perche’, anche in amore ma in generale in tutte le relazioni, entro la fine del 2020 potrebbe essere eliminato il superfluo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Lunedi e martedi si recupera terreno! Ricordo che per un po’ di tempo abbiamo avuto una Venere contraria, e persino nelle coppie di lunga data si e’ registrato qualche momento no. Certo, la fase di chiusura degli ultimi mesi non e’ stata proprio congeniale per te visto che piu’ di altri sei un segno che ama la liberta’.

Paolo Fox oroscopo 19 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti trovo un po’ sottotono per quanto riguarda l’amore, perche’ una storia e’ lontana fisicamente o psicologicamente: quindi c’e’ chi materialmente e’ lontano da una persona o chi invece sente che certe distanze si stanno allungando e che psicologicamente c’e’ qualcosa di strano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovo pieno di nervosismo e probabilmente questa e’ una settimana in cui dovrai fare delle cose che non ti va di fare. Quindi ci sono dei ritardi nelle consegne, ci sono anche dei viaggi che possono essere pesanti da affrontare. Lunedi e martedi sono due giornate nelle quali mi sembri piuttosto affaticato. Attenzione in amore!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Spero che tu abbia gia’ incontrato una persona carina, certo non e’ che ogni incontro possa essere per la vita, in ogni modo ci si puo’ accontentare, si puo’ pensare di vivere una passione! E’ difficile che adesso tu non metta in primo piano l’amore, proprio perche’ per avere messo in primo piano il lavoro, in passato hai avuto diverse difficolta’

