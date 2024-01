17 Gennaio 2024

Mourinho esonerato dalla Roma: tutti i motivi dietro il clamoroso addio

da iltempo.it

Il 16 gennaio ha segnato la fine dell’era Mourinho sulla panchina della Roma. Dan Friedkin, giunto nella Capitale il giorno precedente, ha comunicato al portoghese la decisione di interrompere la collaborazione. Il comunicato ufficiale annunciava la separazione immediata, senza penali ma con lo stipendio garantito fino al 30 giugno.

I Retroscena della Decisione

La decisione, già maturata nel post-partita della sconfitta con il Milan, era sul tavolo dei Friedkin da un po’ di tempo. I risultati deludenti e il logoro rapporto hanno portato alla scelta, nonostante l’apertura di Mourinho a rimanere e rinnovare il contratto.

Mourinho esonerato dalla Roma: tutti i motivi dietro il clamoroso addio – Valutazione dei Risultati

I 29 punti in 20 partite di campionato, il secondo posto nell’Europa League, l’eliminazione dalla Coppa Italia, e l’andamento negativo dell’ultimo mese hanno contribuito alla decisione. Nonostante l’apertura di Mourinho a un nuovo progetto, i texani hanno preferito interrompere anticipatamente il rapporto.

Divergenze di Opinione

La gestione degli insuccessi è stata una delle principali divergenze tra Mourinho e i Friedkin. La distanza sull’atteggiamento da adottare nelle valutazioni dei risultati ha pesato sulla decisione. I proprietari non comprendevano l’uso di attenuanti esterne ad ogni sconfitta, come nel caso del rigore assegnato alla Lazio o le assenze di Dybala e Smalling.

Momento Adeguato per un Cambiamento

Il momento attuale, considerato opportuno per uno scossone, ha portato alla decisione di esonerare Mourinho. La valutazione era che ritardare il cambio avrebbe compromesso ulteriormente la stagione, e pertanto, era necessario un cambiamento immediato.

Saluto di Friedkin e L’addio di Mourinho

Nel comunicato ufficiale, Dan e Ryan Friedkin hanno ringraziato Mourinho per la passione e l’impegno, augurandogli il meglio per il futuro. Mourinho, accolto da Dan Friedkin nell’ufficio, ha salutato i giocatori e il personale di Trigoria, uscendo dal centro sportivo per l’ultima volta intorno alle 13. Un affettuoso addio al tifo romanista, che di certo sabato con il Verona avrà modo di esprimere il proprio affetto a un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della Roma.

