16 Gennaio 2024

‘In campo con Flavio’ Milan-Roma 3-1: crisi che non finisce per i giallorossi

Serie A – Giornata 20

Allo stadio San Siro di Milano, si gioca una partita importantissima per i giallorossi, per inseguire i cugini ed andare a meno 1, mentre per i rossoneri, per allontanare la Fiorentina, reduce da un pareggio in casa con l’Udinese. Partita che inizia leggermente in favore dei giallorossi che riescono a salire e impensierire la retroguardia rossonera.

Alla prima occasione i rossoneri riescono a segnare, con Adli. Grande giocata del francese che manda al bar Kristensen, che sbaglia tutto nella marcatura. Dopo essersi smarcato Kristensen, il ragazzo ex Bordeaux avanza e col destro trafigge Svilar. Dopo il gol Roma in netto calo, col Milan che si affaccia in avanti e con Theo Hernandez colpisce un palo.

Reazione strana della Roma che con Celik e Paredes, dunque Roma a sprazzi, col Milan che prende in mano la partita grazie alla sua costanza nel modo di giocare. Dopo una partita governata, nella prima parte, governata dal Milan mentre nel secondo tempo, Roma in crescendo. Secondo tempo che inizia a ritmi, bassi e grazie ad un corner, Leao mette dentro, palla che dunque attraversa tutta l’area di rigore( con la Roma che poteva e doveva fare di piu) fino ad arrivare a Giroud che deve solo spingere in porta con un colpo di testa. Dunque raddoppio milanista.

Roma che dopo il raddoppio, concede in occasione a Milan con Pulisic, difesa escluso Mancini horror questa sera. Roma che ci prova fino alla fine, quando al 69’ Pellegrini entra in area, e subisce fallo da Calabria, dunque calcio di rigore per i giallorossi . La responsabilità di calciarlo se la prende Paredes, che con un destro potentissimo centrale la mette dentro, battendo Maignan.

Dopo il pareggio la Roma prende fiducia e trova una doppia occasione con pellegrini, con una punizione e con un tiro respinto. Dopo le occasioni del capitano della Roma, il Milan trova il terzo gol. Uno-due micidiale alla francese, con Giroud che di tacco la mette alle spalle di Kristensen, arriva Theo Hernandez che col destro fulmina Svilar e mette dentro il 3-1. Non ci sono più occasioni, escludendo il palo di Musah al 90’.

A mio avviso Milan sempre più completo della Roma che, con i quinti di centrocampo, sta avendo molti problemi. Dunque, partita che finisce 3-1 per i rossoneri, Mourinho nono, Pioli che rimane terzo.

Flavio Bussoletti

