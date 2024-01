10 Gennaio 2024

‘In campo con Flavio’ Torino-Napoli 3-0: ennesima partita senza reti per i partenopei

Serie A – Giornata 19

All’Olimpico Grande Torino si gioca una partita importantissima per le due squadre, per il Torino per sognare la zona Europa. Mentre, per i partenopei, per rialzarsi dalla crisi che stanno avendo in campionato. Partita che inizia a ritmi alti, con il Torino che fa un buon lavoro difensivo, anche con l’estremo difensore Milinkovic-Savic che compie due belle parate su Raspadori. Bravi pure i ragazzi di Mazzarri, che partono subito forte, insidiando la porta granata.

C’è un occasione anche per il Torino: dopo un cross tagliato di Bellanova, Vlasic spreca tutto davanti alla porta, sparando alto. Partita che, anche essendo abbastanza equilibrata, è leggermente orientata dalla parte del Napoli. Ragazzi di Juric che riescono comunque a difendersi bene, evitando particolari pericoli. Al 43’ fallo di Mario Rui su Bellanova, batte lo stesso ex Inter, palla che sfila e Tony Sanabria se la ritrova addosso. A quel punto, basta spingere la sfera in porta per firmare l’1-0 Toro.

Napoli che, dunque, deve attaccare per trovare il pareggio, anche se il primo tempo finisce senza particolari occasioni. Ad inizio ripresa entra il nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi, che disegna subito un buon cross tracciato a cercare Raspadori. Poi, però, sempre l’ex Salernitana entra in scivolata in modo pericolosissimo su Lazaro. All’inizio Mariani tira fuori il giallo, ma dopo un controllo al monitor Mazzocchi viene espulso. Dunque esordio da incubo per il ragazzo cresciuto a Napoli.

Toro che riesce a sfruttare subito la superiorità numerica con un tiro di Vlasic dal limite dell’area, che riesce a fulminare Gollini, siglando dunque il raddoppio granata. Napoli in black-out totale, senza spunti né occasioni. Bravo, però, ugualmente Gollini che riesce a salvare il risultato molteplici volte. Su un calcio d’angolo battuto da Lazaro stacca di testa indisturbato Buongiorno, che mette il pallone sotto l’incrocio dei pali dopo un lieve tocco di Gollini. Partita che non presenta più occasioni, con il Napoli che non attacca ed il Torino tiene il pallone in difesa. Granata bravissimi per tutta la gara, Napoli in profonda crisi.

Flavio Bussoletti

