10 Gennaio 2024

Calciomercato: Dragusin dice definitivamente no al Napoli e ora è sfida tra Bayern Monaco e Tottenham

da fanpage.it

La telenovela legata al futuro del calciatore Radu Dragusin continua ad evolversi, con il Bayern Monaco che ha presentato una nuova controfferta, aggiungendo un tassello di incertezza a un quadro già complesso. Nonostante il Napoli abbia tentato di inserirsi nella corsa per il centrale rumeno, il Tottenham sembra avvantaggiato con un’offerta di 25 milioni più un bonus di 5 milioni, oltre al prestito del difensore Djed Spence.

Nuova mossa del Bayern Monaco: offerta superiore e incertezza crescente

Il Bayern Monaco ha deciso di intensificare la sua offensiva per Radu Dragusin, dimostrando un forte interesse nell’acquisizione del giocatore. Presentando un’offerta superiore di 1 milione al Genoa, il club bavarese ha reso la competizione ancora più agguerrita. Questo nuovo sviluppo ha riaperto il dibattito sul destino del giovane difensore rumeno, che si trova ora di fronte a una scelta cruciale.

Calciomercato: Dragusin dice definitivamente no al Napoli e ora è sfida tra Bayern Monaco e Tottenham – Decisione cruciale per Dragusin

La palla è ora nei piedi di Radu Dragusin, il quale dovrà prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Entrambi i club, Bayern Monaco e Tottenham, sembrano disposti a soddisfare le richieste del Genoa, il quale è stato coinvolto in questa complessa trattativa. La somma complessiva offerta dal Bayern Monaco ammonta a 31 milioni, dimostrando l’impegno del club bavarese nell’assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore.

Il tentativo del Napoli e la preferenza di Dragusin per l’estero

Nonostante il Bayern Monaco abbia fatto un’offerta allettante, il Napoli non si è arreso e ha fatto un nuovo tentativo per aggiudicarsi Radu Dragusin. Tuttavia, sembra che il difensore rumeno abbia ormai preso una decisione chiara di trasferirsi all’estero. La redazione di Sky ha rivelato che, nonostante i sforzi del Napoli, Dragusin sembra propenso a una destinazione internazionale.

La complessità del mercato e le varie offerte sul tavolo

La complessità di questa trattativa evidenzia la dinamicità del mercato del calcio, con squadre di alto livello che competono per assicurarsi giocatori di talento. Le offerte in gioco, le varie mosse dei club e la preferenza personale del calciatore aggiungono un ulteriore livello di intricata decisione. La scelta di Radu Dragusin avrà ripercussioni non solo sulla sua carriera, ma anche sulle dinamiche di mercato che coinvolgono Bayern Monaco, Tottenham e Napoli. Resta da vedere quale destinazione sceglierà il talentuoso difensore romeno e come questo influenzerà il panorama calcistico internazionale.

