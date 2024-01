19 Gennaio 2024

Mourinho esonerato dalla Roma parla Jorge Mendes: “Nessuna trattativa per il rinnovo”

da tuttomercatoweb.com

Una sorpresa per Jorge Mendes

Jorge Mendes, l’acclamato agente di José Mourinho, ha espresso la sua sorpresa e il suo disappunto riguardo all’esonero dell’allenatore portoghese da parte della Roma. In un’intervista rilasciata direttamente dai Globe Soccer Awards, Mendes ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione, fornendo uno sguardo interno sulle reazioni di Mourinho e sulle possibili strade per il suo futuro.

Mourinho: coscienza tranquilla nonostante le difficoltà

Secondo Mendes, Mourinho ha reagito con sorpresa alla notizia del licenziamento, non aspettandoselo. Tuttavia, nonostante la fine precoce dell’esperienza con la Roma, l’allenatore ha la coscienza tranquilla. Mourinho è consapevole di aver lavorato intensamente e con successo, nonostante le sfide rappresentate da una rosa di giocatori considerata meno competitiva rispetto a quella di Inter e Juventus, squadre in cui ha avuto successo in passato.

Nessuna trattativa per il rinnovo

Jorge Mendes ha anche affrontato la questione del possibile rinnovo del contratto di Mourinho con la Roma. Mendes ha smentito categoricamente la presenza di trattative in corso per il prolungamento del contratto. Afferma che non ha ricevuto telefonate dai Friedkin, i proprietari del club, riguardo a un possibile accordo di rinnovo. Mendes sottolinea che Mourinho è un campione con 26 titoli alle spalle e rimane sicuro che vincerà ancora in futuro. Nonostante la situazione triste vissuta con la Roma, Mourinho resta un tecnico di alto livello, secondo l’agente.

Il futuro di Mourinho e le offerte dall’Arabia

Quando si tratta del futuro di Mourinho, Mendes ritiene che sia ancora troppo presto per fare previsioni. Tuttavia, sottolinea che Mourinho è un allenatore di alto calibro, abituato a gestire grandi squadre durante tutta la sua carriera. Mendes crede che sia solo una questione di tempo prima che Mourinho trovi una nuova opportunità. Riguardo a un’offerta proveniente dall’Arabia, Mendes rivela che gli arabi avevano già contattato Mourinho mesi fa, presentando un’offerta economica allettante. Tuttavia, Mourinho ha scelto di rimanere fedele alla Roma, dimostrando il suo attaccamento al club.

In conclusione, l’intervista di Jorge Mendes offre uno sguardo approfondito sulla reazione di Mourinho all’esonero e sugli sviluppi futuri del suo percorso professionale. Resta da vedere quale sarà la prossima tappa per l’allenatore portoghese, ma Mendes è fiducioso che Mourinho continuerà a collezionare successi nel mondo del calcio.

