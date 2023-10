17 Ottobre 2023

Michelle Hunziker: il nuovo compagno della conduttrice ha un passato da casanova

da cityrumors.it

Le voci e i pettegolezzi riguardo al presunto nuovo amore di Michelle Hunziker sono diventati un argomento di grande interesse e discussione. Dopo aver rotto il legame con Tomaso Trussardi e aver brevemente incrociato il cammino del chirurgo Giovanni Angiolini, l’ex compagna di Eros Ramazzotti aveva deciso di dedicarsi alla sua famiglia.

La felicità di diventare nonna per la prima volta con l’arrivo del piccolo Cesare, figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sembrava aver riempito il cuore di Michelle. Tuttavia, adesso sembra che ci sia spazio nella sua vita per un nuovo uomo. La famosa conduttrice sembra aver ritrovato la gioia al fianco di un uomo enigmatico. Noto per essere un rinomato osteopata romano con un passato sentimentale intrigante.

Alessandro Carollo: Un Medico Osteopata di Successo

Il nome del presunto nuovo flirt amoroso di Michelle è Alessandro Carollo, un uomo di 41 anni originario di Roma. Noto per essere un affermato medico osteopata con oltre 15 anni di esperienza nella sua professione. Carollo è uno dei professionisti di spicco nel campo dell’osteopatia in Italia e opera in diverse città del paese, tra cui Roma, Milano e Napoli.

Il suo elenco di clienti comprende numerose personalità del mondo dello spettacolo, tra cui nomi noti come Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Renato Zero e diverse showgirl e modelle. Tuttavia, ciò che rende intrigante la sua figura è il suo passato romantico con alcune celebrità italiane. Si sostiene che fino a maggio 2023 abbia frequentato Paola Barale, un’altra famosa showgirl italiana. In passato, sono circolate voci su flirt con Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis. Aggiungendo, così, ulteriori elementi di mistero alla sua storia sentimentale.

Indizi Social: La Conferma Dell’Amore?

La conferma dell’ipotetica relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sembra emergere attraverso una serie di indizi presenti sui social media. Durante lo scorso fine settimana, la conduttrice ha condiviso su Instagram una foto che la ritraeva mentre era in moto con alcuni amici. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è il fatto che Alessandro Carollo ha pubblicato immagini della stessa moto di Michelle, una Ducati rossa con il numero 1.

Una Donna Che Crede Nell’Amore

Nonostante due matrimoni conclusi con il divorzio, Michelle mantiene fede nel potere dell’amore. In una recente intervista a “Oggi” lo scorso luglio, ha dichiarato: “Non sto cercando attivamente una nuova relazione, ma sarei felice se una si presentasse. Tuttavia, chiunque decida di intraprendere un cammino al mio fianco deve essere pronto a gestire una situazione complessa, considerando la presenza dei miei tre figli, un nipote e due ex mariti.”

L’ipotetica relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sembra essere al centro dell’attenzione mediatica. Mentre il pubblico e i fan della showgirl sono ansiosi di saperne di più su questo misterioso osteopata, la coppia sembra godere della propria vita privata lontano dai riflettori. Alimentando, in questo modo, ulteriori speculazioni e curiosità. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi in questa storia d’amore in crescita.

