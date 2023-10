16 Ottobre 2023

Addio a Suzanne Somers icona di “Tre cuori in affitto” morta dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro al seno

da tgcom24.mediaset.it

Introduzione

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Suzanne Somers, celebre attrice nota per i suoi ruoli in serie TV come “Tre cuori in affitto” e “Una bionda per papà.” La talentuosa attrice, che ha lasciato il segno nella cultura pop, si è spenta all’età di 76 anni dopo una coraggiosa battaglia durata oltre due decadi contro il cancro al seno. Questo articolo celebra la vita e la carriera di Suzanne Somers, ricordando il suo contributo alla televisione e l’eroismo dimostrato nella lotta contro il cancro.

Un Addio a una Star Iconica

Suzanne Somers, attrice che ha affascinato il pubblico in tutto il mondo con la sua straordinaria presenza sullo schermo, ci ha lasciato all’età di 76 anni. L’attrice era malata di cancro al seno da oltre 23 anni, una malattia contro la quale ha combattuto con incredibile forza e determinazione. La sua morte è avvenuta un giorno prima del suo 77esimo compleanno.

Il Ricordo di “Tre cuori in affitto”

In Italia, Suzanne Somers era conosciuta principalmente per il suo indimenticabile ruolo di Chrissy Snow nella serie televisiva “Tre cuori in affitto,” che ha riscosso un grande successo sia negli USA che all’estero. La sua interpretazione di Chrissy è stata fondamentale per il successo dello show e le ha fatto guadagnare un posto speciale nei cuori dei fan. Questo ruolo, insieme a quello di Carol Lambert in “Una bionda per papà” con Patrick Duffy, ha contribuito a consolidare la sua reputazione come attrice di talento.

Una Stella sull’Hollywood Walk of Fame

Suzanne Somers è stata riconosciuta per i suoi eccezionali successi nel mondo dello spettacolo nel 2003, quando ha ricevuto una stella sull’Hollywood Walk of Fame. Questo onore sottolinea il suo impatto significativo nel settore e il suo status di icona di Hollywood.

Una Lunga Battaglia contro il Cancro

La malattia non ha mai fermato la determinazione di Suzanne Somers. La sua battaglia contro il cancro al seno è durata oltre due decenni, dimostrando la sua resilienza e il suo coraggio. Nel luglio dello scorso anno, la Somers aveva annunciato pubblicamente il ritorno del cancro. Ha affrontato questa sfida con una fermezza che ha ispirato molti. In una dichiarazione al sito “Entertainment Tonight,” aveva detto: “Come ogni malato di cancro, quando senti quel temuto, ‘È tornato,’ ti viene una fossa allo stomaco. Poi indosso la mia attrezzatura da battaglia e vado in guerra. Questo è un campo di battaglia familiare per me e sono molto dura.”

Un Addio con Cari Ricordi

Suzanne Somers è stata circondata dall’amore della sua famiglia, inclusi il suo affettuoso marito, Alan Hamel, suo figlio Bruce e i parenti stretti durante i suoi ultimi giorni. La famiglia ha programmato una sepoltura familiare privata, con una commemorazione in suo onore prevista per il mese successivo.

