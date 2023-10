13 Ottobre 2023

Bruce Willis e la Sua Battaglia con la Demenza Frontotemporale: L’Amico Regista Rivela dettagli Preoccupanti sulla Sua Salute

da tgcom24.mediaset.it

L’iconico attore Bruce Willis, noto per i suoi ruoli indimenticabili in film come “Die Hard,” sta affrontando una difficile battaglia con la demenza frontotemporale. Una malattia neurodegenerativa che ha avuto un impatto significativo sulla sua salute e sulla sua qualità di vita. Questa notizia è stata resa pubblica da Glenn Gordon Caron, amico di lunga data di Willis. E regista e sceneggiatore della celebre serie televisiva “Moonlighting,” che ha portato Willis alla fama negli anni ’80.

Willis, 68 anni, si è ritirato dalle scene lo scorso anno, annunciando pubblicamente che gli era stata diagnosticata l’afasia, una condizione che compromette le capacità cognitive e linguistiche. Tuttavia, in seguito è emerso che la sua vera diagnosi era la demenza frontotemporale, una malattia che colpisce le abilità di comunicazione in modo degenerativo. Questa notizia ha gettato una luce ancora più cruda sulla lotta dell’attore.

La malattia, caratterizzata da un deterioramento progressivo delle capacità mentali e fisiche, ha portato a un peggioramento evidente nella salute di Willis. Tra i sintomi segnalati si includono rallentamento nei movimenti, rigidità articolare, problemi di equilibrio e cambiamenti significativi nel comportamento e nella parola. La famiglia di Willis, tra cui la sua ex-moglie Demi Moore e le cinque figlie, ha condiviso questa “crudele diagnosi” con il mondo il 16 febbraio in un messaggio pubblicato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

Glenn Gordon Caron, amico di Willis, ha descritto come la malattia abbia colpito l’attore in termini di comunicazione e comportamento. Willis, che era noto per essere un appassionato lettore, ha dovuto rinunciare alla lettura a causa della malattia. “Era un lettore vorace – non voleva che nessuno lo sapesse – e ora non legge più,” ha dichiarato Caron. Questo rappresenta una delle molte sfide che l’attore sta affrontando a causa della demenza frontotemporale.

Caron, che rimane un amico devoto di Willis e cerca di visitarlo almeno una volta al mese, ha condiviso le sue preoccupazioni sulla salute dell’attore. Ha descritto come Willis stia lottando per esprimersi e come sia difficile per chi gli è vicino vedere la sua condizione peggiorare progressivamente. “Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata,” ha detto Caron. Willis, noto per la sua personalità vibrante e il suo amore per la vita, sembra ora vedere il mondo “come attraverso una zanzariera,” secondo l’amico regista.

La malattia ha un impatto non solo su Willis ma anche sulla sua famiglia. Emma Hemming Willis, moglie dell’attore, e le sue tre figlie maggiori, Rumer, Scout e Tallulah, stanno affrontando una situazione difficile. Emma Hemming Willis ha condiviso pubblicamente la sfida di affrontare la demenza di suo marito, sottolineando che la malattia non è solo difficile per chi la vive, ma anche per la famiglia.

