12 Ottobre 2023

Jada Pinkett Smith Rompe il Silenzio: “Io e Will Smith Separati da Sette Anni” – La Rivelazione Scioccante

Jada Pinkett Smith Rompe il Silenzio: “Io e Will Smith Separati da Sette Anni” – La Rivelazione Scioccante

da donnamoderna.com

Il mondo è stato sconvolto dalla notizia che Jada Pinkett Smith e Will Smith, una delle coppie più iconiche di Hollywood, erano separati da ben sette anni, nonostante l’immagine pubblica di unità familiare e affetto. La rivelazione è giunta inaspettata e ha gettato nuova luce sulla loro relazione e sullo scandalo degli Oscar dello scorso anno.

Il Colpo agli Oscar

L’anno scorso, durante la notte degli Oscar, Will Smith fece notizia in tutto il mondo quando schiaffeggiò pubblicamente il comico Chris Rock sul palco. La scena si è svolta mentre Rock stava presentando l’evento e aveva fatto un commento ironico sull’alopecia di Jada Pinkett Smith, alla quale Will Smith ha reagito con rabbia. Questo gesto sconvolgente è stato interpretato come un segno di difesa nei confronti di sua moglie.

La Sconvolgente Rivelazione di Jada Pinkett Smith

Tuttavia, la rivelazione di Jada Pinkett Smith che lei e Will erano separati da sette anni al momento dell’incidente aggiunge un nuovo livello di complessità alla situazione. Questo significa che il gesto di Will Smith non era legato solo alla difesa dell’onore di sua moglie, ma anche a una dinamica familiare complessa e segreta.

La Separazione Segreta

Secondo quanto riportato da Jada Pinkett Smith in un’intervista con Hoda Kotb e in una storia di copertina su People, la coppia aveva tenuto segreta la loro separazione da sette anni. Avevano vissuto vite separate, anche se in pubblico mantenevano l’apparenza di una famiglia unita. Jada ha spiegato che durante questo periodo avevano considerato il divorzio, ma non avevano mai portato avanti questa decisione.

La Promessa Infranta

Jada Pinkett Smith ha sottolineato che aveva fatto una promessa a se stessa di non divorziare e di risolvere qualsiasi problema che si fosse presentato. Tuttavia, ammette che non è riuscita a mantenere questa promessa. Sia lei che Will Smith non hanno intenzione di divorziare legalmente e stanno cercando di trovare una nuova dinamica per la loro relazione.

La Notte degli Oscar e l’Epifania

Durante la notte degli Oscar, Jada Pinkett Smith ha spiegato che, nonostante la loro separazione, avevano partecipato all’evento come una famiglia, seppur non come una coppia. Tuttavia, quando Will Smith ha pronunciato le parole “mia moglie”, si è resa conto che, nonostante vivesse una vita separata da lui, era ancora “sua moglie”. Questo ha reso lo schiaffo di Will a Chris Rock ancora più sorprendente per lei, in quanto inizialmente aveva pensato che fosse uno scherzo.

La Decisione di Rivelare la Verità

Jada Pinkett Smith ha spiegato che ha deciso di rivelare la verità sulla loro separazione ora perché ha finalmente sentito che era il momento giusto. Il suo libro di memorie, intitolato “Worthy,” rappresenta questo momento di rivelazione. Ha affermato che è arrivato un punto nella sua vita in cui ha pensato: “Perché sto ancora fingendo? Lasciamelo dire.”

La Reazione di Will Smith

Finora, Will Smith ha mantenuto il silenzio sulla rivelazione di Jada. Non ha condiviso nulla sui social media e sembra che stia affrontando la situazione privatamente. Va notato che lo schiaffo dato a Chris Rock ha portato a una sospensione di Will Smith dagli Academy Awards per i prossimi 10 anni. Ha chiesto scusa sia al pubblico che a Chris Rock, ma continua a subirne le conseguenze.

La rivelazione di Jada Pinkett Smith rappresenta un punto di svolta nella loro relazione pubblica e privata, e il mondo aspetta di vedere come Will Smith risponderà a questa nuova verità emersa.

FEDERICO FASHION STYLE: DICHIARAZIONI SUL SUO COMING-OUT E LA RISPOSTA IRONICA DI SONIA BRUGANELLI