Britney Spears: una rivelazione inaspettata sul suo aborto durante la relazione con Justin Timberlake

Nel suo atteso memoir intitolato “The Woman in Me,” che sarà pubblicato il 24 ottobre, Britney Spears condivide dettagli intimi e commoventi sulla sua vita privata. Tra le rivelazioni sorprendenti, emerge una storia che fornisce nuovi dettagli sulla sua relazione adolescenziale con Justin Timberlake. Britney, infatti, rivela che durante il loro amore giovanile, rimase incinta e fu costretta ad abortire a causa del desiderio di Timberlake di non diventare padre.

Spears e Timberlake iniziarono la loro relazione nel 1999, quando lei aveva 18 anni e lui 19. Furono una delle coppie più famose e ammirate del mondo dello spettacolo fino alla loro separazione nel 2002. Erano giovani, belli, talentuosi e profondamente innamorati. In questo contesto, quando Britney scoprì di essere incinta, non lo considerò “una tragedia,” ma piuttosto “una sorpresa”. Questo perché amava profondamente Justin e aveva sognato di formare una famiglia con lui. Tuttavia, l’entusiasmo di Timberlake per la gravidanza fu notevolmente meno caloroso.

Justin Timberlake “non era affatto contento della gravidanza” e dichiarò che non erano pronti per diventare genitori, ritenendo che fossero troppo giovani. Britney Spears ammette che la decisione di abortire è ancora fonte di rimorso e che se la scelta fosse stata solo sua, non l’avrebbe mai fatta. Questo aborto è descritto nel libro come “una delle cose più dolorose” che abbia mai vissuto.

Spears e Timberlake avevano solo, rispettivamente, 18 e 19 anni al momento della loro relazione adolescenziale, e la notizia della gravidanza li mise di fronte a una decisione difficile. La loro storia d’amore si concluse nel 2002, a seguito di voci di tradimento da parte di Britney, mai, comunque, confermate dalle persone coinvolte. Entrambi sono diventati genitori successivamente: Britney ha avuto due figli, Sean Preston e Jayden James, dal suo secondo marito Kevin Federline. Mentre Justin ha due figli, Silas e Phineas, con la moglie Jessica Biel.

Oggi, Britney Spears e Justin Timberlake hanno, rispettivamente , 41 e 42 anni e hanno intrapreso percorsi di vita separati da tempo. La pubblicazione imminente delle memorie di Britney ha suscitato grande interesse e curiosità. Con Justin segnalato come “molto preoccupato” per ciò che Britney potrebbe rivelare sulla loro relazione. Le anticipazioni del libro offrono un primo assaggio di questa rivelazione inaspettata, svelando la complessità delle loro vite giovanili e dei loro rapporti amorosi.

