12 Dicembre 2023

Meloni sul Mes: “Se era una urgenza potevano farlo le opposizioni” La replica di Schlein: “Fa il gioco delle tre carte”

da corriere.it

Introduzione

Nel corso della presentazione di Photoansa 2023 al Museo Maxxi a Roma, la Premier Giorgia Meloni ha affrontato il dibattito in corso sul Mes. Sottolineando la necessità di considerare il contesto prima di giudicare e criticare. Meloni ha denunciato la strumentalizzazione del dibattito, affermando che il Mes non dovrebbe essere considerato un totem ideologico, ma uno strumento da attivare con consapevolezza.

“Sul Mes un dibattito molto italiano e molto ideologico”

“Vedo un dibattito molto italiano e anche molto ideologico sul Mes. Testimonia la strumentalità di certe posizioni”, ha affermato Meloni durante il collegamento video. Ha poi aggiunto che “non si può parlare del Mes se non si conosce il contesto”. La leader di Fratelli d’Italia ha enfatizzato la necessità di un approccio serio e contestualizzato, affermando che quando avrà chiarezza sul contesto, sarà in grado di decidere come agire in merito al Mes.

“Approccio sul Mes è un possibile danno per l’Italia”

Meloni ha criticato coloro che strumentalizzano la questione, sottolineando che questa approccio non tiene conto del possibile danno che potrebbe derivare all’Italia. Ha sottolineato che un governo responsabile deve considerare il contesto e adattare gli strumenti di conseguenza, evitando di trasformarli in totem ideologici.

“La discussione riguarda la ratifica del trattato che modifica il Mes, non la sua attivazione”

La leader di Fratelli d’Italia ha inoltre risposto alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, la quale ha accusato Meloni di “fare il gioco delle tre carte”. Meloni ha affermato che alcune dichiarazioni di Schlein la fanno sorridere. La segretaria del PD sottolinea che la discussione riguarda la ratifica del trattato che modifica il Mes, non la sua attivazione. Ha anche evidenziato che 26 Paesi su 27 hanno già ratificato le modifiche, mentre l’Italia rimane l’unico Paese che deve ancora farlo.

“Sinistra prigioniera della sua propaganda ideologica”

In risposta alle accuse di Schlein, la Premier ha dichiarato che la sinistra è prigioniera della sua propaganda ideologica e ha invitato a riflettere sul motivo per cui nessuno ha ancora attivato il Mes, nonostante sia possibile farlo.

“Meloni dovrebbe concentrarsi su una manovra economica indifendibile e dimentica i fatti”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha replicato accusando Meloni di concentrarsi su una manovra economica indifendibile e di dimenticare i fatti. Ha precisato che la discussione riguarda la ratifica delle modifiche al trattato, non l’attivazione del Mes, e ha evidenziato che la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha già approvato tali modifiche, mentre l’Italia è ancora in attesa.

Conclusioni

Schlein ha concluso affermando che Meloni sta giocando con le carte e che la destra è prigioniera della sua propaganda ideologica, impedendo così il progresso su questioni cruciali come il Mes. Il dibattito rimane acceso, con posizioni ideologiche e politiche che delineano le divergenze sull’approccio da adottare nei confronti del Mes e del suo ruolo nell’economia italiana.

