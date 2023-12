13 Dicembre 2023

Meloni in Senato: “Nessun veto sul patto di stabilità e non ho attaccato Draghi”

da ansa.it

“Patto di stabilità? Nessun veto, ma, in mancanza di un accordo, l’Italia tornerà ai precedenti parametri”

La premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato al Senato di non escludere alcuna opzione riguardo al veto sul patto di stabilità durante la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio dell’Unione Europea. La leader ha sottolineato l’importanza di valutare ciò che è meglio per l’Italia. Avvertendo che in mancanza di un accordo, il paese tornerà ai precedenti parametri.

“Il fondo sanitario ha raggiunto il massimo di risorse mai avute precedentemente”

Durante il suo intervento, Meloni ha evidenziato gli sforzi del governo nel liberare risorse. Con particolare attenzione al diritto allo studio e al finanziamento della sanità. Ha sottolineato che, nonostante le sfide, il fondo sanitario ha raggiunto il massimo di risorse mai avute precedentemente.

Le parole della premier sul superbonus

La premier ha affrontato il tema del superbonus. Sottolineando come il provvedimento, sebbene nato con un intento condivisibile, abbia portato a un’elevata perdita di fondi. Affermando che il governo è impegnato nella risoluzione di questa problematica.

“Col governo di centrosinistra il Pil è crollato”

Durante la discussione, Meloni ha richiamato l’attenzione sul Pil, contrastando la propaganda con la realtà economica. Ha affermato che, sotto il suo governo, l’economia italiana sta mostrando segni di miglioramento. Mentre ha criticato il governo precedente per il crollo del Pil durante il periodo del centrosinistra.

“Nessun attacco a Mario Draghi, ma…”

Rispondendo alle critiche sulla sua posizione riguardo all’Ucraina e alla foto con i leader di Francia e Germania, Meloni ha chiarito che il suo intento non era attaccare il premier Mario Draghi. Ma sottolineare la necessità di una posizione più autonoma per l’Italia nelle questioni internazionali.

“In politica estera dialogo aperto con tutti”

Meloni ha ribadito la sua volontà di dialogare con tutti in politica estera. Sottolineando l’importanza di una diplomazia inclusiva per raggiungere gli obiettivi comuni. Ha affermato che la presenza dell’ex premier sul treno con diversi leader europei non implica una mancanza di rispetto per la fermezza di Draghi.

“Azione di governo pragmatica e di buon senso”

Infine, la premier ha sottolineato il successo del lavoro svolto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Affermando che nonostante le criticità iniziali, il governo ha dimostrato che, con pragmatismo e buonsenso, è possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti.

“Il dibattito sia rispettoso”

Concludendo il suo intervento al Senato, Meloni ha affrontato la questione dell’allargamento dell’Unione Europea. Esprimendo il suo sostegno a questa scelta strategica e sottolineando la necessità di trasformare l’UE da un “gigante burocratico” a un “gigante politico”. La premier ha invitato a concentrarsi su materie che richiedono un’azione collettiva, promuovendo così una visione politica più integrata dell’Europa. In risposta alle richieste di replica, infine, Meloni ha chiesto ai presenti di esporre i loro argomenti in modo costruttivo, evidenziando la sua volontà di ascoltare e partecipare a un dibattito rispettoso.

