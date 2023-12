11 Dicembre 2023

Incidente ferroviario a Faenza (Ravenna): 17 feriti circolazione bloccata sulla linea Bologna-Rimini

da corriere.it

Un incidente ferroviario ha scosso la tranquilla serata di domenica lungo la linea Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna), causando 17 feriti ma fortunatamente nessun caso grave. I protagonisti di questo dramma, poi, sono stati un treno Freccia Rossa e un convoglio regionale, entrambi coinvolti in uno scontro lungo il tratto tra Castel Bolognese e Forlì. L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, con ripercussioni che si sono protratte per gran parte della notte, e i viaggi dei passeggeri sono ora riprogrammati.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20.20 e ha coinvolto due treni in marcia entrambi in direzione Nord lungo la linea ferroviaria. Si tratta di un Freccia Rossa e di un convoglio regionale che si sono tamponati a una velocità contenuta, per cause ancora sotto indagine. Sembra che il Freccia abbia urtato il convoglio regionale, che era fermo, eseguendo una sorta di “retromarcia” per allinearsi al semaforo rosso. Verifiche sono attualmente in corso sulla condizione dei freni di entrambi i treni.

Intervento dei soccorsi e disagi alla circolazione ferroviaria

Immediatamente dopo l’incidente, le squadre di soccorso sono intervenute lungo i binari. I vigili del fuoco, provenienti da Ravenna e Forlì, insieme alla polizia ferroviaria, hanno lavorato per garantire la sicurezza e l’assistenza ai passeggeri coinvolti. Trenitalia ha dichiarato la sospensione della circolazione tra Castelbolognese e Forlì, attribuendo le cause dell’incidente a un’indagine in corso. I passeggeri coinvolti sono stati riportati alla stazione di Bologna, dove sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione.

Bilancio dei feriti e aggiornamenti sullo stato di salute

Il bilancio definitivo dei feriti, giunto intorno alle 22, attesta 16 contusi medicati sul posto. Un diciassettesimo passeggero è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha rassicurato la comunità affermando che, nonostante l’urto, la situazione è sotto controllo e che i feriti stanno bene.

Reazioni delle autorità politiche

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua attenzione e preoccupazione per l’incidente. In una nota ufficiale, ha dichiarato di chiedere relazioni dettagliate sulle condizioni e l’assistenza dei feriti, sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, nonché sulla rapida individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità.

Conclusioni

L’incidente ferroviario a Faenza rappresenta un grave avvenimento che richiederà un’attenta inchiesta per determinare le cause esatte e garantire che misure preventive siano implementate per evitare episodi simili in futuro. Nel frattempo, le autorità e le compagnie ferroviarie stanno lavorando incessantemente per ripristinare la circolazione ferroviaria e mitigare gli inconvenienti causati da questo evento. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

