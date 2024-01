8 Gennaio 2024

Lotteria Italia il fondatore del bar che ha venduto il biglietto fortunato: “Il vincitore è di certo non una persona già ricca”

Lotteria Italia il fondatore del bar che ha venduto il biglietto fortunato: “Il vincitore è di certo non una persona già ricca”

da fanpage.it

Nel cuore di Milano, in un quartiere popolare, un bar è diventato l’epicentro dell’entusiasmo e della gioia. I festeggiamenti sono in corso al Bar Valdagno, situato in via delle Forze Armate al civico 212, dopo che un fortunato acquirente ha vinto un incredibile premio di 5 milioni di euro grazie a un biglietto della Lotteria Italia 2023-2024. Il fondatore del bar, Emanuele Stella, padre del titolare Luigi, ha condiviso la sua gioia con Fanpage.it.

Una storia leggendaria

Il bar Valdagno, che ha una storia radicata nel quartiere, è stato teatro della fortuna. Il padre, Emanuele Stella, un pensionato che ha rilevato il bar negli anni Settanta e lo ha poi passato al figlio, è stato intervistato mentre il locale era sommerso dalla frenesia dei festeggiamenti. La notizia della vincita ha trasformato il bar in un punto di attrazione per giornalisti e curiosi.

Il fascino della Lotteria Italia nel quartiere popolare

Stella ha condiviso dettagli intriganti sulle persone che hanno acquistato i biglietti. “I clienti chiamano per sapere il nome del vincitore”, ha raccontato il fondatore del bar. La vendita dei biglietti è continuata fino a mezzogiorno di sabato 6 gennaio, coinvolgendo una varietà di acquirenti: anziani, muratori, vigili e persino un signore anziano che ha raggiunto il bar con la bombola d’ossigeno.

Lotteria Italia il fondatore del bar che ha venduto il biglietto fortunato: “Il vincitore è di certo non una persona già ricca” – La speranza di una vincita locale

Mentre raccontava la sua esperienza personale, Stella ha rivelato di aver acquistato anche lui un biglietto. Tuttavia, il suo numero fortunato era il 33, mentre il vincitore aveva il numero 31. Nonostante la leggera delusione personale, il fondatore del bar è fiducioso che l’acquirente fortunato sia un residente del quartiere. “Il nostro è un quartiere popolare. Sono certo che questi soldi sono andati a una persona che non era già ricca”, ha affermato con ottimismo.

Lombardia in festa: vincite totali di 8,5 milioni di euro

Milano non è l’unico luogo in cui la gioia è esplosa. In Lombardia, un totale di 8,5 milioni di euro è stato distribuito tra i fortunati vincitori della Lotteria Italia. Il terzo premio, del valore di due milioni di euro, è stato venduto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, nella tabaccheria di Chiara Delmonte, sita in viale Lodi al civico 11. Nel frattempo, il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato assegnato a Roncadelle, Brescia, con il biglietto fortunato acquistato in via Enrico Mattei al civico 37, presso il locale di Valerio Cornali.

Il bar Valdagno: nuovo cuore del quartiere

Il Bar Valdagno continua a essere il fulcro della celebrazione nel quartiere popolare di Milano. La vincita ha non solo portato felicità al fortunato vincitore, ma ha anche donato nuova vitalità e allegria al locale. Con i suoi 5 milioni di euro, il premio ha cambiato il destino del bar e, senza dubbio, lasciato un’impronta indelebile nella memoria del quartiere e dei suoi abitanti.

HEZBOLLAH E TEHERAN MINACCIANO RAPPRESAGLIE CONTRO ISRAELE