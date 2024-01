6 Gennaio 2024

Hezbollah e Teheran minacciano rappresaglie contro Israele

da ansa.it

La retorica infiammata del fronte sciita dopo gli attentati a Beirut e Kerman

La tensione nel Medio Oriente aumenta in seguito agli attentati avvenuti a Beirut e Kerman, con Hezbollah e Teheran che intensificano la loro retorica contro Israele.

Nasrallah e Raisi: promesse di vendetta

In risposta agli attacchi, il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, e il presidente iraniano Ebrahim Raisi si sono rivolti alla folla con minacce di rappresaglie. Nasrallah ha promesso una risposta all’omicidio del numero due di Hamas, Arouri, mentre Raisi ha dichiarato: “Sceglieremo noi il luogo e il tempo della vendetta”, evocando la fine dello Stato israeliano durante i funerali delle vittime dell’attacco terroristico sulla tomba del comandante dei Pasdaran Qassem Soleimani.

Gli USA e il tentativo di de-escalation

In questo contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti cercano nuovamente di favorire una de-escalation. Antony Blinken è giunto in Turchia per avviare la sua quarta missione nella regione dal 7 ottobre.

Hezbollah e Teheran minacciano rappresaglie contro Israele – Il contesto degli attacchi e le mosse di Israele

L’assassinio di Arouri con un drone alle porte di Beirut sembra inserirsi nella fase tre della guerra a Gaza, con Israele concentrato su operazioni mirate per eliminare i leader di Hamas ovunque si trovino. Nel frattempo, l’offensiva a terra continua, specialmente nella zona meridionale della Striscia di Gaza a Khan Yunis. Tuttavia, colpire sul suolo libanese ha provocato la reazione di Hezbollah, l’alleato di lunga data dell’Iran, che continua a destabilizzare Israele con attacchi lungo il confine.

Le minacce di Nasrallah e le opportunità storiche

Nasrallah, per la seconda volta in pochi giorni, alza i toni delle sue dichiarazioni. Il suo movimento, afferma, “risponderà sul campo di battaglia” all’omicidio di Arouri, sottolineando che se Israele avrà successo a Gaza, il Libano meridionale sarà il prossimo obiettivo. Definendo l’attuale situazione come un’ “opportunità storica” per liberare la terra occupata, fa riferimento alle fattorie di Shebaa, posizionate sulle contese alture di Golan. Anche il presidente iraniano Raisi, di fronte a migliaia di persone ai funerali delle vittime dell’attentato a Kerman, rivendicato dall’Isis, accusa gli Stati Uniti e Israele di aver “creato il Califfato” e promette la “fine del regime sionista”.

Hezbollah e Teheran minacciano rappresaglie contro Israele – Le preoccupazioni degli Stati Uniti e la missione diplomatica di Blinken

Nonostante le minacce incendiare, la possibilità di un’escalation militare non è certa, data la complessità delle sfide interne, soprattutto di natura economica, che entrambe le parti devono affrontare. Gli Stati Uniti seguono con preoccupazione gli sviluppi e hanno riattivato il canale diplomatico a livello elevato. Blinken, in Turchia per iniziare la sua missione, si recherà successivamente in Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto. La sua agenda include la richiesta di un significativo aumento degli aiuti umanitari a Gaza e riflessioni sul futuro governo della Striscia.

Le richieste di Blinken e le possibili soluzioni

Blinken, durante la sua missione, solleverà anche la questione di un futuro governo per la Striscia, considerando il recente suggerimento del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, riguardo a un coinvolgimento dei palestinesi. Inoltre, saranno discusse le opzioni di trasferimento degli sfollati dalla Striscia, una proposta avanzata dai settori più conservatori del governo Netanyahu. Blinken chiederà anche ai partner regionali di esercitare la loro influenza per evitare che il conflitto si estenda oltre i confini di Gaza.

