9 Gennaio 2024

Salvini sulle Europee: “Non mi candido ma mi piacerebbe avere tra i nostri il generale Vannacci”

da corriere.it

Una svolta nel piano politico di Salvini: rinuncia alle Europee e punta a raggiungere il Movimento 5 Stelle

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha ufficialmente annunciato il suo distacco dalle elezioni europee imminenti. Durante un’intervista a Quarta Repubblica su Retequattro, il leader della Lega ha comunicato la sua decisione di non candidarsi, preferendo concentrarsi sul suo ruolo attuale e puntando a raggiungere il Movimento 5 Stelle in termini di consenso elettorale.

Salvini sulle Europee: “Non mi candido ma mi piacerebbe avere tra i nostri il generale Vannacci” – Rinuncia alle Europee: priorità al ruolo di Ministro

“Non mi candido” sono state le parole chiare di Salvini, sottolineando il suo impegno attuale come ministro delle Infrastrutture. Ha manifestato il desiderio di continuare a svolgere il ruolo al massimo delle sue capacità e ha indicato che il futuro della Lega sarà orientato verso una collaborazione con il Movimento 5 Stelle.

Obiettivo: raggiungere il consenso del Movimento 5 Stelle

Salvini ha spiegato che la sua ambizione è quella di superare il consenso ottenuto dal Movimento 5 Stelle alle elezioni europee precedenti. Questa dichiarazione indica un cambio di strategia elettorale, con il leader leghista che cerca di consolidare il proprio sostegno elettorale puntando a risultati migliori rispetto alle elezioni passate.

Salvini sulle Europee: “Non mi candido ma mi piacerebbe avere tra i nostri il generale Vannacci” – Il Generale Vannacci come possibile candidato: una riflessione di Salvini

Durante l’intervista, Salvini ha fatto riferimento al generale Vannacci come una possibile candidatura per la Lega alle europee. Ha espresso il suo favore per questa scelta, presentando il generale come una vittima delle politiche della sinistra radical chic. Tuttavia, il generale ha risposto con prudenza, dichiarando di valutare attentamente l’offerta e ribadendo il suo attuale ruolo di soldato.

Ringraziamenti e riflessioni future

Il possibile candidato ha ringraziato per i pensieri positivi e la fiducia espressa nei suoi confronti. Ha sottolineato che valuterà con calma le prossime mosse politiche, mantenendo comunque il suo ruolo di soldato a servizio del Paese. Questa dichiarazione apre uno spazio per ulteriori riflessioni sulla direzione futura della Lega e sulle dinamiche politiche in vista delle elezioni europee.

Scenario politico in evoluzione e la posizione di Meloni

La scelta di Salvini arriva in un momento di evoluzione politica, con i partiti di governo che stanno valutando le proprie strategie per le elezioni europee. La posizione di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sulla sua candidatura condizionata al consenso degli alleati, evidenzia la complessità delle dinamiche di coalizione. La situazione è destinata a evolversi nei prossimi mesi, con la figura del generale Vannacci che potrebbe assumere un ruolo centrale nella strategia elettorale della Lega.

In conclusione, la decisione di Salvini di non candidarsi alle elezioni europee apre nuovi scenari politici, con l’obiettivo dichiarato di superare il consenso del Movimento 5 Stelle. L’eventuale candidatura del generale Vannacci aggiunge un elemento intrigante alle prospettive della Lega in vista del prossimo scrutinio europeo.

