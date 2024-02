3 Febbraio 2024

Laporta svela: “Inter Milan Napoli e Roma interessate alla Superlega” ma i giallorossi smentiscono

da corriere.it

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha riacceso il dibattito sulla Superlega durante un’intervista con l’emittente spagnola Rac1. Laporta ha espresso il suo supporto al progetto, elencando le squadre interessate, tra cui diverse italiane.

Secondo Laporta, il progetto della Superlega mira a garantire competitività e sostenibilità finanziaria ai club coinvolti. Anche se l’adesione degli inglesi sembra incerta, il presidente del Barcellona ha sottolineato che il coinvolgimento di squadre di alto livello è fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Le squadre italiane coinvolte

Tra le squadre interessate alla Superlega, Laporta ha menzionato quattro club italiani: Inter, Milan, Napoli e Roma. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno provocato una reazione immediata da parte della Roma, che ha smentito il coinvolgimento nel progetto.

La Roma ha ribadito la sua posizione contraria alla Superlega e ha sottolineato di non aver mai preso in considerazione alcun tipo di accordo relativo a questa iniziativa. La società ha espresso il suo impegno nel collaborare con l’Associazione Europea dei Club (ECA), in collaborazione con UEFA e FIFA, per migliorare il calcio europeo.

La replica del Feyenoord

Anche il Feyenoord ha respinto le affermazioni di Laporta, smentendo qualsiasi coinvolgimento nel progetto della Superlega. Il club olandese ha chiarito di non aver preso impegni in merito e ha espresso dubbi sull’utilità di tale iniziativa. Il Feyenoord ha riaffermato il suo impegno nel contribuire al futuro del calcio europeo attraverso l’ECA e nel rafforzare il calcio olandese.

Conclusioni

Le recenti dichiarazioni di Laporta sulla Superlega hanno suscitato polemiche e reazioni da parte delle squadre coinvolte. Mentre il presidente del Barcellona sostiene l’importanza di un progetto come la Superlega per garantire competitività e stabilità finanziaria, alcune squadre, come la Roma e il Feyenoord, hanno respinto l’idea e ribadito il loro impegno nei confronti delle istituzioni calcistiche esistenti. Resta da vedere come si evolverà questa controversia e se il progetto della Superlega troverà sostegno sufficiente per diventare una realtà nel calcio europeo.

